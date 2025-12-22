Официальный курс НБУ: доллар подешевел, а евро растет

НБУ установил новые курсы валют на вторник, 23 декабря. Согласно данным регулятора, доллар подешевел, тогда как евро вырос в цене.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На вторник НБУ установил такой курс доллара: 42,1482 грн. Это на 4 копейки меньше, чем в понедельник (42,1936).

Исторический максимум доллара: 42,40 (25.11.2025).

В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 49,4904, что на 2 копейки больше, чем в понедельник (49,4725).

Исторический максимум евро:49,67 (16.12.2025).

Курс польского злотого

НБУ на вторник установил такой курс польского злотого: 11,7470 (в понедельник курс был 11,7499).

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту