Налоговая служба не потребует постоянного мониторинга состояния банковского счета всех граждан Украины. Открытие налоговикам доступа к банковской тайне необходимо для проверки рисковых физлиц. Об этом в интервью РБК-Украина рассказала руководительница Государственной налоговой службы Леся Карнаух.
Зачем налоговый доступ к банковским счетам украинцев: объяснение главы ГНС
Доступ к банковской информации
«Когда мы говорим о доступе к банковской информации, это исключительно к тем хозяйствующим субъектам, которые имеют признаки рискованности. Например, когда используют дропов, разбрасывают деньги на карточки, — это все незаконное использование», — пояснила Карнаух.
Если ГНС получит доступ к банковской тайне, налоговики также могут отслеживать взаимосвязанных лиц, через которых с помощью ФОП происходит схема дробления бизнеса.
«Это (доступ к счетам) может быть основанием для того, чтобы понять, а сколько через его счет прошло», — говорит руководитель Налоговой.
По ее словам, в случае принятия закона о налогообложении цифровых платформ доступ к банковской тайне также позволит налоговикам иметь возможность подтвердить или опровергнуть системность получения доходов гражданами.
«Речь только о случаях, связанных с непосредственно контролем, а не просто потому, что мы хотим выяснить, что есть на счету у человека», — убеждает она.
Отмена банковской тайны
Напомним, ранее Кабмин одобрил и передал на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 13232, который вводит специальный налоговый режим для самозанятых лиц, работающих через цифровые платформы.
Законопроект направлен на внедрение международного автоматического обмена информацией о доходах, получаемых физическими лицами через цифровые платформы.
Таким образом Украина интегрируется в европейскую систему налоговой прозрачности, которая с 2023 года уже действует в Европейском Союзе.
Закон про податок на ОЛХ не має жодного стосунку до ФОПів та інших суб'єктів господарювання. Дивно що чиновниця податкової цього не знає. Хоча чому дивно? Ні, не дивно.
Доступ до банківської такємниці продавців з ОЛХ дозволить податковій мати інформацію яка або і так вже є у податкової бо передана податковими агентами, або якщо це зачепить інші рахунки то ще й доступ до інформації яка не стосується продажу товарі на ОЛХ, а відповідно не має стосунку до мети цього закону.
Ні, в законі немає мови про самозайнятих осіб бо самозайнята особа щоб набути цей статус має зареєструватись та відкрити спеціальний рахунок.
Більш того в пояснювальній записці прямо сказано що норми закону не разповсюджуются на діяльність самозайнятої особи:
Так, передбачено, що право на оподаткування доходів від здійснення звітної діяльності за ставкою 5 % має платник податку-резидент, який досягнув 18 років та відповідає одночасно всім таким вимогам:
1) платник податку має щонайменше один поточний рахунок, відкритий спеціально для цілей здійснення звітної діяльності, та повідомляє кожного підзвітного оператора платформи, з яким укладено договір щодо надання доступу до платформи, про номер (реквізити) поточного рахунку, через який здійснюються розрахунки під час здійснення звітної діяльності;
2) здійснює розрахунки під час здійснення звітної діяльності виключно
у грошовій формі - готівковій або безготівковій — з використанням поточного рахунку, відкритого спеціально для цілей здійснення звітної діяльності;
3) щодо платника податків не прийнято рішення щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) у порядку, встановленому Законом України «Про санкції»;
4) не є самозайнятою особою відповідно до Кодексу;
…
Законопроєкт спрямований на впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, які фізичні особи отримують через цифрові платформи.
Як вже написав вище: самозайнята особа звісно є фізичною особою. Але фізична особа не обов'язково є самозайнятою особою.
А якщо ти не підприємець то ніякого прибутку в тебе немає — в тебе є лише дохід і є податок з доходу.
