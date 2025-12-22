Multi от Минфин
22 декабря 2025, 17:47

Зачем налоговый доступ к банковским счетам украинцев: объяснение главы ГНС

Налоговая служба не потребует постоянного мониторинга состояния банковского счета всех граждан Украины. Открытие налоговикам доступа к банковской тайне необходимо для проверки рисковых физлиц. Об этом в интервью РБК-Украина рассказала руководительница Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Налоговая служба не потребует постоянного мониторинга состояния банковского счета всех граждан Украины.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Доступ к банковской информации

«Когда мы говорим о доступе к банковской информации, это исключительно к тем хозяйствующим субъектам, которые имеют признаки рискованности. Например, когда используют дропов, разбрасывают деньги на карточки, — это все незаконное использование», — пояснила Карнаух.

Если ГНС получит доступ к банковской тайне, налоговики также могут отслеживать взаимосвязанных лиц, через которых с помощью ФОП происходит схема дробления бизнеса.

«Это (доступ к счетам) может быть основанием для того, чтобы понять, а сколько через его счет прошло», — говорит руководитель Налоговой.

По ее словам, в случае принятия закона о налогообложении цифровых платформ доступ к банковской тайне также позволит налоговикам иметь возможность подтвердить или опровергнуть системность получения доходов гражданами.

«Речь только о случаях, связанных с непосредственно контролем, а не просто потому, что мы хотим выяснить, что есть на счету у человека», — убеждает она.

Отмена банковской тайны

Напомним, ранее Кабмин одобрил и передал на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 13232, который вводит специальный налоговый режим для самозанятых лиц, работающих через цифровые платформы.

Законопроект направлен на внедрение международного автоматического обмена информацией о доходах, получаемых физическими лицами через цифровые платформы.

Таким образом Украина интегрируется в европейскую систему налоговой прозрачности, которая с 2023 года уже действует в Европейском Союзе.

Источник: Минфин
Комментарии - 8

+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
22 декабря 2025, 18:21
#
Вірю, я повірив.
+
0
Три літри
Три літри
22 декабря 2025, 18:34
#
Якщо ДПС отримає доступ до банківської таємниці, податківці також можуть відслідковувати взаємопов'язаних осіб, через яких за допомогою ФОПів відбувається схема дроблення бізнесу.
«Це (доступ до рахунків) може бути підставою для того, щоб зрозуміти, а скільки через її рахунок пройшло», — каже керівниця Податкової.
За її словами, у разі ухвалення закону про оподаткування цифрових платформ, доступ до банківської таємниці також дозволить податківцям мати можливість підтвердити або спростувати системність отримання доходів громадянами.

Закон про податок на ОЛХ не має жодного стосунку до ФОПів та інших суб'єктів господарювання. Дивно що чиновниця податкової цього не знає. Хоча чому дивно? Ні, не дивно.

Доступ до банківської такємниці продавців з ОЛХ дозволить податковій мати інформацію яка або і так вже є у податкової бо передана податковими агентами, або якщо це зачепить інші рахунки то ще й доступ до інформації яка не стосується продажу товарі на ОЛХ, а відповідно не має стосунку до мети цього закону.
+
0
Три літри
Три літри
22 декабря 2025, 18:39
#
Нагадаємо, раніше Кабмін схвалив та передав на розгляд Верховної Ради законопроєкт № 13232, який запроваджує спеціальний податковий режим для самозайнятих осіб, що працюють через цифрові платформи.

Ні, в законі немає мови про самозайнятих осіб бо самозайнята особа щоб набути цей статус має зареєструватись та відкрити спеціальний рахунок.

Більш того в пояснювальній записці прямо сказано що норми закону не разповсюджуются на діяльність самозайнятої особи:
+
0
Три літри
Три літри
22 декабря 2025, 18:39
#
У зв’язку з цим Кодекс запропоновано доповнити новою статтею «Оподаткування доходів підзвітних продавців від здійснення звітної діяльності через цифрові платформи».
Так, передбачено, що право на оподаткування доходів від здійснення звітної діяльності за ставкою 5 % має платник податку-резидент, який досягнув 18 років та відповідає одночасно всім таким вимогам:
1) платник податку має щонайменше один поточний рахунок, відкритий спеціально для цілей здійснення звітної діяльності, та повідомляє кожного підзвітного оператора платформи, з яким укладено договір щодо надання доступу до платформи, про номер (реквізити) поточного рахунку, через який здійснюються розрахунки під час здійснення звітної діяльності;
2) здійснює розрахунки під час здійснення звітної діяльності виключно
у грошовій формі - готівковій або безготівковій — з використанням поточного рахунку, відкритого спеціально для цілей здійснення звітної діяльності;
3) щодо платника податків не прийнято рішення щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) у порядку, встановленому Законом України «Про санкції»;
4) не є самозайнятою особою відповідно до Кодексу;
+
0
Три літри
Три літри
22 декабря 2025, 18:41
#
Ну і продовжуючи тему самозайнятих осіб: в наступному абзаці ви самі себе спростовуєте:

Законопроєкт спрямований на впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, які фізичні особи отримують через цифрові платформи.

Як вже написав вище: самозайнята особа звісно є фізичною особою. Але фізична особа не обов'язково є самозайнятою особою.
+
0
Каждому ТЦК По Столбу
Каждому ТЦК По Столбу
22 декабря 2025, 18:59
#
Ни слова про прибыль… всех за Украинцев лошат да вертят на XYZ да и по полной!

Почти любая «реформа» с понтом — «сам дурак», «ну ты и *** », «готовь вазелин»!.. и т.п. Про какие соц гарантии и поддержку государства? Где оно?
+
0
Три літри
Три літри
22 декабря 2025, 19:01
#
Реєструєшся підприємцем на загальній системі оподаткування і сплачуєш податок саме з прибутку.
А якщо ти не підприємець то ніякого прибутку в тебе немає — в тебе є лише дохід і є податок з доходу.
+
0
Каждому ТЦК По Столбу
Каждому ТЦК По Столбу
22 декабря 2025, 19:04
#
Вообще-то нужны законы и государство для людей.

и твое

«А якщо ти не підприємець то ніякого прибутку в тебе немає — в тебе є лише дохід і є податок з доходу»

засунь себе в одно место! Воняет как от того кто заинтересован в этих «схемах»!!!
