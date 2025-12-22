Как будет работать «Новая почта» на праздники

Компания «Новая почта» не будет менять график работы на рождество, будет сокращен день 31 декабря и выходной 1 января. Об этом сообщает пресс-служба компании.

График работы

24 и 25 декабря отделения «Новой почты» будут работать по обычному графику, в то же время 31 декабря будет сокращен рабочий день — до 17:00, а 1 января 2026 — выходной.