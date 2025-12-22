Аналитическая платформа CryptoQuant объявила о начале медвежьего цикла на рынке криптовалют из-за критического падения спроса на главную цифровую валюту. Эксперты компании прогнозируют снижение биткоина до отметки $70 000 в ближайшие месяцы, а в худшем сценарии — до $56 000. Об этом сообщает Crypto Journal со ссылкой на отчет платформы.
Биткойну грозит обвал до $56 тыс — аналитики
Катастрофическое падение спроса с ноября
Аналитики фиксируют начало спада еще с середины ноября. Ключевые драйверы, которые обеспечивали рост цены в течение двух последних лет, потеряли свою эффективность.
По заключению CryptoQuant, после завершения трех мощных волн повышенного спроса — введения спотовых биткоин-ETF в США, президентской кампании и корпоративного интереса к криптоактивам — с октября 2025 года уровень спроса упал ниже среднестатистических показателей.
Негативное влияние на котировки оказывают также институциональные участники рынка. Американские биткойн-ETF в четвертом квартале 2025 года реализовали 24 000 BTC, кардинально изменив свою стратегию с активных покупок на продажи.
Аналитики определили два уровня падения
Исследователи CryptoQuant выделили две ключевые отметки для возможного снижения:
- 70 000 долларов — краткосрочный ориентир. Этого уровня биткоин может достичь в течение 3−6 месяцев.
- $56 000 — долгосрочный минимум. Пессимистический сценарий для второй половины 2026 года. Эта цифра соответствует средней стоимости приобретения всех биткоинов в обращении. Исторически именно на таком уровне завершаются медвежьи циклы.
В то же время эксперты подчеркивают обнадеживающий аспект: если прогноз материализуется, это станет самым мягким падением в истории биткоина — всего 55% от пикового значения.
Рыночные индикаторы сигнализируют о спаде
Пессимистические настроения подтверждают технические показатели. Ставки финансирования на фьючерсном рынке достигли минимальных значений с декабря 2023 года, демонстрируя нежелание трейдеров открывать позиции на рост.
Также стоимость биткоина пробила вниз 365-дневную скользящую среднюю — традиционный маркер, который разделяет бычьи и медвежьи фазы рынка.
Крупные банки сохраняют оптимизм
Прогноз CryptoQuant кардинально отличается от оценок ведущих финансовых институтов. Citigroup рассчитывает на рост биткоина до $143 000 в течение следующего года. JPMorgan выдвигает еще более амбициозные ожидания — около $170 000, проводя параллели между биткоином и золотом по показателям волатильности.
