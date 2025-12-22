Multi от Минфин
українська
22 декабря 2025, 13:21 Читати українською

Биткойну грозит обвал до $56 тыс — аналитики

Аналитическая платформа CryptoQuant объявила о начале медвежьего цикла на рынке криптовалют из-за критического падения спроса на главную цифровую валюту. Эксперты компании прогнозируют снижение биткоина до отметки $70 000 в ближайшие месяцы, а в худшем сценарии — до $56 000. Об этом сообщает Crypto Journal со ссылкой на отчет платформы.

Аналитическая платформа CryptoQuant объявила о начале медвежьего цикла на рынке криптовалют из-за критического падения спроса на главную цифровую валюту.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Катастрофическое падение спроса с ноября

Аналитики фиксируют начало спада еще с середины ноября. Ключевые драйверы, которые обеспечивали рост цены в течение двух последних лет, потеряли свою эффективность.

По заключению CryptoQuant, после завершения трех мощных волн повышенного спроса — введения спотовых биткоин-ETF в США, президентской кампании и корпоративного интереса к криптоактивам — с октября 2025 года уровень спроса упал ниже среднестатистических показателей.

Негативное влияние на котировки оказывают также институциональные участники рынка. Американские биткойн-ETF в четвертом квартале 2025 года реализовали 24 000 BTC, кардинально изменив свою стратегию с активных покупок на продажи.

Аналитики определили два уровня падения

Исследователи CryptoQuant выделили две ключевые отметки для возможного снижения:

  • 70 000 долларов — краткосрочный ориентир. Этого уровня биткоин может достичь в течение 3−6 месяцев.
  • $56 000 — долгосрочный минимум. Пессимистический сценарий для второй половины 2026 года. Эта цифра соответствует средней стоимости приобретения всех биткоинов в обращении. Исторически именно на таком уровне завершаются медвежьи циклы.

В то же время эксперты подчеркивают обнадеживающий аспект: если прогноз материализуется, это станет самым мягким падением в истории биткоина — всего 55% от пикового значения.

Рыночные индикаторы сигнализируют о спаде

Пессимистические настроения подтверждают технические показатели. Ставки финансирования на фьючерсном рынке достигли минимальных значений с декабря 2023 года, демонстрируя нежелание трейдеров открывать позиции на рост.

Также стоимость биткоина пробила вниз 365-дневную скользящую среднюю — традиционный маркер, который разделяет бычьи и медвежьи фазы рынка.

Крупные банки сохраняют оптимизм

Прогноз CryptoQuant кардинально отличается от оценок ведущих финансовых институтов. Citigroup рассчитывает на рост биткоина до $143 000 в течение следующего года. JPMorgan выдвигает еще более амбициозные ожидания — около $170 000, проводя параллели между биткоином и золотом по показателям волатильности.

Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
Ramo
Ramo
22 декабря 2025, 14:44
#
Водночас експерти підкреслюють обнадійливий аспект: якщо прогноз матеріалізується, це стане найм’якшим падінням в історії біткоїна — всього 55% від пікового значення.В абсолютному значенні приблизно 69! тис.дол. Що залишиться від маржинальних інвесторів? Тільки спогади про інвестиції в ультра спекулятивний волатильний актив.
