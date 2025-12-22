Multi от Минфин
22 декабря 2025, 16:05 Читати українською

Доходность гособлигаций Японии взлетела до максимума за 26 лет

Финансовые рынки Азии начали неделю со знакового рекорда. В понедельник, 22 декабря, доходность 10-летних государственных облигаций Японии (JGB) подскочила на 8 базисных пунктов и достигла 2,100%. Это самый высокий показатель с февраля 1999 года. Рынок реагирует на решительные шаги Банка Японии, который пытается обуздать инфляцию. Об этом сообщает WSJ.

Финансовые рынки Азии начали неделю со знакового рекорда.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Историческое повышение ставок

Скачок доходности стал прямой реакцией на решение японского регулятора, принятое в прошлую пятницу. Банк Японии повысил ключевую учетную ставку с 0,5% до 0,75%. Для страны, которая десятилетиями жила в условиях нулевых или отрицательных ставок, это тектонический сдвиг — текущий уровень ставки является самым высоким с 1995 года.

Руководство центробанка объясняет свои действия тем, что инфляция в стране перестала быть временной. Она подкрепляется ростом зарплат и глубоко укореняется в экономике, что является болезненной новостью для домохозяйств, привыкших к стабильным ценам.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда уже предупредил рынки: если экономика будет развиваться в соответствии с прогнозами, повышение ставок продолжится.

Парадокс иены и прогнозы аналитиков

Несмотря на повышение ставки, японская иена в пятницу резко обесценилась до уровня 157,78 за доллар. Такой слабый курс национальной валюты не наблюдался с 1990 года.

Это создает опасную спираль: слабая иена делает импорт (особенно энергоносителей и продуктов питания) чрезвычайно дорогим. Чтобы остановить падение валюты, регулятор вынужден действовать более агрессивно.

Экономист JPMorgan Аяко Фудзита прогнозирует, что Банк Японии не остановится:

«Банк, вероятно, продолжит повышать ставки, чтобы смягчить опасения по поводу слабой иены».

JPMorgan ожидает еще два повышения в 2026 году — в апреле и октябре, что доведет ставку до 1,25% к концу года.

Глобальные последствия: удар по мировым рынкам

Рост доходности японских облигаций — это плохая новость для долговых рынков США и Европы.

Японские пенсионные фонды и страховщики (крупнейшие в мире институциональные инвесторы) могут решить, что 2,1% дома — это достаточно привлекательно и безопасно. Это может привести к распродаже ими американских и европейских облигаций, что подтолкнет стоимость заимствований во всем мире вверх.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
zephyr
zephyr
22 декабря 2025, 16:16
#
Ну что же, теперь японцы не будут покупать американские гособлигации, а это- очень серьёзный удар по США
