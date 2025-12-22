Доходность гособлигаций Японии взлетела до максимума за 26 лет

Финансовые рынки Азии начали неделю со знакового рекорда. В понедельник, 22 декабря, доходность 10-летних государственных облигаций Японии (JGB) подскочила на 8 базисных пунктов и достигла 2,100%. Это самый высокий показатель с февраля 1999 года. Рынок реагирует на решительные шаги Банка Японии, который пытается обуздать инфляцию. Об этом сообщает WSJ.

Историческое повышение ставок

Скачок доходности стал прямой реакцией на решение японского регулятора, принятое в прошлую пятницу. Банк Японии повысил ключевую учетную ставку с 0,5% до 0,75%. Для страны, которая десятилетиями жила в условиях нулевых или отрицательных ставок, это тектонический сдвиг — текущий уровень ставки является самым высоким с 1995 года.

Руководство центробанка объясняет свои действия тем, что инфляция в стране перестала быть временной. Она подкрепляется ростом зарплат и глубоко укореняется в экономике, что является болезненной новостью для домохозяйств, привыкших к стабильным ценам.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда уже предупредил рынки: если экономика будет развиваться в соответствии с прогнозами, повышение ставок продолжится.

Парадокс иены и прогнозы аналитиков

Несмотря на повышение ставки, японская иена в пятницу резко обесценилась до уровня 157,78 за доллар. Такой слабый курс национальной валюты не наблюдался с 1990 года.

Это создает опасную спираль: слабая иена делает импорт (особенно энергоносителей и продуктов питания) чрезвычайно дорогим. Чтобы остановить падение валюты, регулятор вынужден действовать более агрессивно.

Экономист JPMorgan Аяко Фудзита прогнозирует, что Банк Японии не остановится:

«Банк, вероятно, продолжит повышать ставки, чтобы смягчить опасения по поводу слабой иены».

JPMorgan ожидает еще два повышения в 2026 году — в апреле и октябре, что доведет ставку до 1,25% к концу года.

Глобальные последствия: удар по мировым рынкам

Рост доходности японских облигаций — это плохая новость для долговых рынков США и Европы.

Японские пенсионные фонды и страховщики (крупнейшие в мире институциональные инвесторы) могут решить, что 2,1% дома — это достаточно привлекательно и безопасно. Это может привести к распродаже ими американских и европейских облигаций, что подтолкнет стоимость заимствований во всем мире вверх.