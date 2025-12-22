Jim Beam останавливает главный завод из-за избытка бурбона и торговых войн

Один из самых известных мировых производителей бурбона, Jim Beam, объявил о беспрецедентном решении: с 1 января 2026 года компания полностью останавливает производство на своем главном заводе в Клермонте, штат Кентукки. Простой продлится весь год. Причиной такого шага стали рекордные запасы продукции на складах и падение спроса из-за новых торговых войн. Об этом сообщает CNN.

Почему останавливают конвейер

Руководство компании James B. Beam Distilling Co. объясняет решение необходимостью сбалансировать объемы производства с реальными потребностями рынка.

«Мы всегда оцениваем уровень производства, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребительский спрос, и недавно встретились с нашей командой, чтобы обсудить объемы на 2026 год», — говорится в заявлении компании.

Официально паузу используют для модернизации оборудования («инвестиций в улучшение объекта»). В то же время производство не остановится полностью: дистилляцию перенесут на другие площадки — крафтовую винокурню Fred B. Noe в Клермонте и завод Booker Noe в Бостоне (Кентукки). Розлив в бутылки и складские операции также продолжатся в обычном режиме.

Удар по отрасли: тарифы Трампа и бойкот Канады

Реальная экономическая картина выглядит сложнее простого «улучшения завода». Американские производители алкоголя оказались на передовой торговых конфликтов.

Канадский бойкот: В марте 2025 года Канада в ответ на таможенную политику Дональда Трампа фактически запретила продажу американского спиртного. Экспорт виски в Канаду (один из ключевых рынков) обвалился на 85% во втором квартале.

Европейский фронт: ЕС также угрожал повысить пошлины на американский виски до 50% в ответ на тарифы США на сталь и алюминий, хотя в августе временно приостановил этот шаг.

Ситуацию осложняет изменение поведения потребителей, которые из-за экономической нестабильности и кризиса покупательной способности начали экономить на алкоголе.

Рекордные запасы и налоговое давление

Склады в Кентукки переполнены. По данным Ассоциации дистилляторов Кентукки, в штате накопилось рекордное количество бочек с вызревающим бурбоном — 16,1 миллиона штук.

Это создает дополнительную финансовую нагрузку, ведь Кентукки — единственный штат, который взимает налог на бочки, находящиеся в процессе выдержки. Только в этом году производители заплатили за это $75 млн, что на 27% больше, чем в 2024 году.