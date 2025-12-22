Facebook тестирует оплату за распространение внешних ссылок — СМИ

Компания Meta начала тестирование новой системы, которая фактически вводит плату за распространение внешних веб-ссылок на платформе Facebook. Этот шаг может стать очередным болезненным ударом для новостных изданий и цифровых медиа, которые и так страдают от падения трафика из социальных сетей. Об этом сообщает The Guardian, 18 декабря.

Суть эксперимента

Согласно сообщению Meta, в настоящее время продолжается «ограниченное тестирование» новой функции. Она касается пользователей, которые не имеют платной подписки Meta.

Условия ограничения:

Бесплатно можно опубликовать только два поста с внешними ссылками в месяц.

Это касается определенной группы страниц Facebook и профилей в «Профессиональном режиме», который часто используют креаторы для монетизации.

Чтобы снять лимит, пользователям предлагают оформить платную подписку.

В всплывающих сообщениях, скриншотами которых делятся пользователи, Facebook предупреждает:

«Начиная с 16 декабря, определенные профили Facebook без Meta Verified будут ограничены возможностью делиться двумя органическими публикациями в месяц. Подпишитесь на Meta Verified, чтобы делиться большим количеством ссылок на Facebook, а также получить значок подтверждения и дополнительные преимущества».

Угроза для медиаиндустрии

Хотя сами новостные организации пока не включены в тестирование (их страницы могут публиковать без ограничений), эксперты бьют тревогу. Главный риск заключается в том, что обычные пользователи и лидеры мнений перестанут распространять новости из-за лимитов.

Дэвид Баттл, основатель медиа-консалтинговой компании DJB Strategies, считает, что Meta уже несколько лет последовательно отстраняется от новостного контента.

«После отказа от выплат издателям и полной блокировки новостных ссылок в Канаде в ответ на регулирование стало ясно, что новости больше не являются стратегическими для компании», — отметил он.

По его словам, этот эксперимент усиливает переход от свободного распространения информации к монетизации охвата. Это может быть попыткой Meta «выжать больше стоимости из старых платформ» на фоне расходов на искусственный интеллект и неудач с метавселенной.

Позиция Meta

Представитель Meta прокомментировал ситуацию так:

«Это ограниченный тест, чтобы понять, добавляет ли возможность публиковать увеличенный объем постов со ссылками дополнительную ценность для подписчиков Meta Verified».