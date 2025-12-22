В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Харьковская области. Эти региональные рынки обеспечили 60,5% продаж новых легковых автомобилей в ноябре, сообщает Укравтопром.
Где покупали новые авто в ноябре: топ-5 регионов Украины
Сколько и где покупали авто
- За месяц в столице приобрели — 2585 автомобилей.
- В Киевской области было зарегистрировано — 794 ед.
- Регистрация Днепропетровщины получили 693 авто.
- Во Львовской обл. — 472 ед.
- В Харьковской области — 446 ед.
Какие модели лидируют
- Бестселлером луны на рынке новых авто столицы стал компактный кроссовер RENAULT Duster.
- В Киевской и Львовской области чаще покупали BYD Leopard 3.
- В Днепропетровской области лидерская позиция у FIAT Titano.
- Наибольшим спросом жителей Харьковской обл. пользовался VW ID.UNYX.
