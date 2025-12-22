Где покупали новые авто в ноябре: топ-5 регионов Украины

В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Харьковская области. Эти региональные рынки обеспечили 60,5% продаж новых легковых автомобилей в ноябре, сообщает Укравтопром.