22 декабря 2025, 9:34

В США представили проект налогообложения криптовалют

Американские законодатели представили проект по уплате налогов с цифровых активов, который учитывает небольшие транзакции со стейблкоинами и дает отсрочку для стейкинга. Об этом пишет Forklog.

Американские законодатели представили проект по уплате налогов с цифровых активов, который учитывает небольшие транзакции со стейблкоинами и дает отсрочку для стейкинга.

Что известно

Двухпартийное предложение, вынесенное представителями Максом Миллером из штата Огайо и Стивеном Хорсфордом из штата Невада, направлено на внесение поправок в Налоговый кодекс для отражения растущего использования криптовалют в платежах.

Основная задача документа заключается в том, чтобы «исключить признание доходом низкоприбыльных сделок, возникающих в результате обычного использования потребителями регулируемых платежных активов».

Согласно законопроекту, инвесторам не потребуется признавать прибыль или убытки по операциям со стейблкоинами на сумму до $200, но только при условии, если монета выпущена лицензированным эмитентом в соответствии с GENIUS Act.

Кроме платежных операций предложение затрагивает опасения по поводу «фиктивного дохода» от стейкинга и майнинга. В случае его принятия налогоплательщикам разрешат отсрочку до пяти лет на признание прибылью вознаграждений, полученных за счет блокировки или добычи активов.

Ранее полученные таким путем монеты облагались налогом сразу после получения.

«Это положение призвано отразить необходимый компромисс между немедленным налогообложением владения и контроля и полной отсрочкой до момента распоряжения позицией», — говорится в документе.

Проект также распространяет существующий налоговый режим для операций по кредитованию в ценных бумагах на определенные схемы предоставления цифровых активов взаймы, применяет правила «фиктивной продажи» к активно торгуемым криптовалютам и позволяет трейдерам и дилерам выбирать метод учета монет.

Напомним

В декабре в рамкаха GENIUS Act Федеральная корпорация по страхованию депозитов США опубликовала предложение правил, регулирующих процесс подачи заявок на выпуск «стабильных монет».

В том же месяце Комиссия по срочной биржевой торговле запустила пилотную программу по использованию цифровых активов в качестве обеспечения на рынках деривативов.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Комментарии - 1

Anatoll France
Anatoll France
22 декабря 2025, 10:40
Щож. Якщо розвинені країни до цього прийшли, то і нам теж треба.
Страницу просматривают 17 незарегистрированных посетителей.
