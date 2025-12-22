Multi от Минфин
22 декабря 2025, 8:49

В Финляндии зафиксирован самый высокий уровень банкротств с 1997 года

Число банкротств в Финляндии достигло самого высокого уровня почти за три десятилетия, при этом наибольший вклад в рост неплатежеспособности внесли строительные компании. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на статистическое управление страны.

Число банкротств в Финляндии достигло самого высокого уровня почти за три десятилетия, при этом наибольший вклад в рост неплатежеспособности внесли строительные компании.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Банкротство компаний

По данным ведомства, по состоянию на конец ноября более 3,8 тысяч финских компаний подали заявления о банкротстве за последние 12 месяцев, что является максимальным показателем с 1997 года.

«Строительная отрасль на протяжении всего года занимает верхние строчки в статистике банкротств», — заявил в пресс-релизе главный актуарий статистического управления Томми Вейстамо.

Вместе с тем, по его словам, строительство остается единственной отраслью, где число банкротств сократилось по сравнению с ситуацией двухлетней давности.

«Эти данные усугубляют мрачную картину для самого северного члена еврозоны, который с 2020 года демонстрирует худшие показатели в Европе», — говорится в материале Bloomberg.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
