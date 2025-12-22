В Финляндии зафиксирован самый высокий уровень банкротств с 1997 года

Число банкротств в Финляндии достигло самого высокого уровня почти за три десятилетия, при этом наибольший вклад в рост неплатежеспособности внесли строительные компании. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на статистическое управление страны.

Банкротство компаний

По данным ведомства, по состоянию на конец ноября более 3,8 тысяч финских компаний подали заявления о банкротстве за последние 12 месяцев, что является максимальным показателем с 1997 года.

«Строительная отрасль на протяжении всего года занимает верхние строчки в статистике банкротств», — заявил в пресс-релизе главный актуарий статистического управления Томми Вейстамо.

Вместе с тем, по его словам, строительство остается единственной отраслью, где число банкротств сократилось по сравнению с ситуацией двухлетней давности.

«Эти данные усугубляют мрачную картину для самого северного члена еврозоны, который с 2020 года демонстрирует худшие показатели в Европе», — говорится в материале Bloomberg.