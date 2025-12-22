Германия ужесточает правила для безработных. Что ждать украинцам

В Германии готовят масштабные изменения в системе социальной помощи безработным. Обновление коснется и украинских беженцев. Об этом отмечает Bild.

Что изменится

Правительство одобрило законопроект, предусматривающий отказ от Bürgergeld и переход на Grundsicherung — новую модель базовой поддержки с более жесткими санкциями за нарушение правил.

В ближайшее время документ должен поступить на рассмотрение парламента.

Что такое Grundsicherung

Формально Bürgergeld не исчезает мгновенно, но его заменяют новой системой — Grundsicherung. Смена названия сопровождается усилением ответственности получателей помощи.

Ключевой принцип новой модели — «кто не сотрудничает, тот теряет деньги».

Более жесткие санкции за нарушение правил

Согласно проекту реформы:

если получатель пособия не подает заявления на работу,

игнорирует предложения Jobcenter,

или самовольно прекращает курсы переквалификации.

Его ежемесячную выплату будут сокращать на 30% сроком три месяца. Ранее сокращение составило всего 10%.

Для одиночки это означает уменьшение базовой помощи с 563 евро в месяц.

Не пришел к Jobcenter — можно потерять все

Отдельно в законе прописаны санкции за игнорирование вызовов центра занятости (Jobcenter).

План таков: если человек трижды не появляется по вызову, ему могут полностью прекратить пособие, а также выплаты на аренду жилья.

В то же время перед полным прекращением выплат работник Jobcenter обязан предпринять последнюю попытку связи — позвонить по телефону или лично прийти по месту жительства.

Если получатель пособия не выходит на контакт, выплаты прекращаются полностью.

Отказ от работы — даже без прямого отказа

Ужесточаются правила и в отношении так называемых «отказников». Теперь не обязательно прямо отказываться от вакансии, чтобы получить санкции.

Достаточно демонстративно саботировать собеседование — например, вести себя дерзко или намеренно сорвать контакт с работодателем. В этом случае это признается отказом от трудоустройства.

Денежную часть пособия могут прекратить полностью (расходы на жилье при этом остаются).

Коснется ли это безработных

Несмотря на жесткую риторику, в практике санкции применяют редко. По данным правительства, в этом году из почти 4 миллионов трудоспособных получателей помощи санкции получили всего около 30 тысяч человек.

Эксперты считают, что даже после реформы количество наказанных не возрастет существенно.

Когда заработают новые правила

В январе законопроект должен быть рассмотрен в Бундестаге. Вступление в силу запланировано с 1 июля после принятия закона.

Что это значит для украинцев

Для украинцев, которые находятся в Германии и получают помощь как трудоспособные лица, правила становятся более строгими:

необходимо вовремя появляться в Jobcenter,

отвечать на запросы,

участвовать в программах трудоустройства или обучения.

Уменьшение выплат

Ранее «Минфин»писал, что по новым правилам все украинцы, которые приедут в Германию после 1 апреля 2025 года, будут получать помощь не по стандарту немецких безработных, а по закону для соискателей убежища. Это означает, что сумма ежемесячных выплат уменьшится почти в три раза.

Сколько украинцев в Германии

На сегодняшний день в Германии проживает около 1,1 миллиона украинцев. В правительстве надеются, что изменения мотивируют большее количество людей искать работу, ведь уровень трудоустройства среди украинцев остается низким.