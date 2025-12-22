В Германии готовят масштабные изменения в системе социальной помощи безработным. Обновление коснется и украинских беженцев. Об этом отмечает Bild.
Германия ужесточает правила для безработных. Что ждать украинцам
Что изменится
Правительство одобрило законопроект, предусматривающий отказ от Bürgergeld и переход на Grundsicherung — новую модель базовой поддержки с более жесткими санкциями за нарушение правил.
В ближайшее время документ должен поступить на рассмотрение парламента.
Что такое Grundsicherung
Формально Bürgergeld не исчезает мгновенно, но его заменяют новой системой — Grundsicherung. Смена названия сопровождается усилением ответственности получателей помощи.
Ключевой принцип новой модели — «кто не сотрудничает, тот теряет деньги».
Более жесткие санкции за нарушение правил
Согласно проекту реформы:
- если получатель пособия не подает заявления на работу,
- игнорирует предложения Jobcenter,
- или самовольно прекращает курсы переквалификации.
Его ежемесячную выплату будут сокращать на 30% сроком три месяца. Ранее сокращение составило всего 10%.
Для одиночки это означает уменьшение базовой помощи с 563 евро в месяц.
Не пришел к Jobcenter — можно потерять все
Отдельно в законе прописаны санкции за игнорирование вызовов центра занятости (Jobcenter).
План таков: если человек трижды не появляется по вызову, ему могут полностью прекратить пособие, а также выплаты на аренду жилья.
В то же время перед полным прекращением выплат работник Jobcenter обязан предпринять последнюю попытку связи — позвонить по телефону или лично прийти по месту жительства.
Если получатель пособия не выходит на контакт, выплаты прекращаются полностью.
Отказ от работы — даже без прямого отказа
Ужесточаются правила и в отношении так называемых «отказников». Теперь не обязательно прямо отказываться от вакансии, чтобы получить санкции.
Достаточно демонстративно саботировать собеседование — например, вести себя дерзко или намеренно сорвать контакт с работодателем. В этом случае это признается отказом от трудоустройства.
Денежную часть пособия могут прекратить полностью (расходы на жилье при этом остаются).
Коснется ли это безработных
Несмотря на жесткую риторику, в практике санкции применяют редко. По данным правительства, в этом году из почти 4 миллионов трудоспособных получателей помощи санкции получили всего около 30 тысяч человек.
Эксперты считают, что даже после реформы количество наказанных не возрастет существенно.
Когда заработают новые правила
В январе законопроект должен быть рассмотрен в Бундестаге. Вступление в силу запланировано с 1 июля после принятия закона.
Что это значит для украинцев
Для украинцев, которые находятся в Германии и получают помощь как трудоспособные лица, правила становятся более строгими:
- необходимо вовремя появляться в Jobcenter,
- отвечать на запросы,
- участвовать в программах трудоустройства или обучения.
Уменьшение выплат
Ранее «Минфин»писал, что по новым правилам все украинцы, которые приедут в Германию после 1 апреля 2025 года, будут получать помощь не по стандарту немецких безработных, а по закону для соискателей убежища. Это означает, что сумма ежемесячных выплат уменьшится почти в три раза.
Сколько украинцев в Германии
На сегодняшний день в Германии проживает около 1,1 миллиона украинцев. В правительстве надеются, что изменения мотивируют большее количество людей искать работу, ведь уровень трудоустройства среди украинцев остается низким.
