Германия ужесточает правила для безработных. Что ждать украинцам

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 декабря 2025, 8:28 Читати українською

Германия ужесточает правила для безработных. Что ждать украинцам

В Германии готовят масштабные изменения в системе социальной помощи безработным. Обновление коснется и украинских беженцев. Об этом отмечает Bild.

В Германии готовят масштабные изменения в системе социальной помощи безработным.
Фото: deutsch-online.com.ua

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что изменится

Правительство одобрило законопроект, предусматривающий отказ от Bürgergeld и переход на Grundsicherung — новую модель базовой поддержки с более жесткими санкциями за нарушение правил.

В ближайшее время документ должен поступить на рассмотрение парламента.

Что такое Grundsicherung

Формально Bürgergeld не исчезает мгновенно, но его заменяют новой системой — Grundsicherung. Смена названия сопровождается усилением ответственности получателей помощи.

Ключевой принцип новой модели — «кто не сотрудничает, тот теряет деньги».

Читайте также: Германия радикально меняет правила социальной помощи для миллионов людей

Более жесткие санкции за нарушение правил

Согласно проекту реформы:

  • если получатель пособия не подает заявления на работу,
  • игнорирует предложения Jobcenter,
  • или самовольно прекращает курсы переквалификации.

Его ежемесячную выплату будут сокращать на 30% сроком три месяца. Ранее сокращение составило всего 10%.

Для одиночки это означает уменьшение базовой помощи с 563 евро в месяц.

Не пришел к Jobcenter — можно потерять все

Отдельно в законе прописаны санкции за игнорирование вызовов центра занятости (Jobcenter).

План таков: если человек трижды не появляется по вызову, ему могут полностью прекратить пособие, а также выплаты на аренду жилья.

В то же время перед полным прекращением выплат работник Jobcenter обязан предпринять последнюю попытку связи — позвонить по телефону или лично прийти по месту жительства.

Если получатель пособия не выходит на контакт, выплаты прекращаются полностью.

Отказ от работы — даже без прямого отказа

Ужесточаются правила и в отношении так называемых «отказников». Теперь не обязательно прямо отказываться от вакансии, чтобы получить санкции.

Достаточно демонстративно саботировать собеседование — например, вести себя дерзко или намеренно сорвать контакт с работодателем. В этом случае это признается отказом от трудоустройства.

Денежную часть пособия могут прекратить полностью (расходы на жилье при этом остаются).

Коснется ли это безработных

Несмотря на жесткую риторику, в практике санкции применяют редко. По данным правительства, в этом году из почти 4 миллионов трудоспособных получателей помощи санкции получили всего около 30 тысяч человек.

Эксперты считают, что даже после реформы количество наказанных не возрастет существенно.

Когда заработают новые правила

В январе законопроект должен быть рассмотрен в Бундестаге. Вступление в силу запланировано с 1 июля после принятия закона.

Что это значит для украинцев

Для украинцев, которые находятся в Германии и получают помощь как трудоспособные лица, правила становятся более строгими:

  • необходимо вовремя появляться в Jobcenter,
  • отвечать на запросы,
  • участвовать в программах трудоустройства или обучения.

Уменьшение выплат

Ранее «Минфин»писал, что по новым правилам все украинцы, которые приедут в Германию после 1 апреля 2025 года, будут получать помощь не по стандарту немецких безработных, а по закону для соискателей убежища. Это означает, что сумма ежемесячных выплат уменьшится почти в три раза.

Сколько украинцев в Германии

На сегодняшний день в Германии проживает около 1,1 миллиона украинцев. В правительстве надеются, что изменения мотивируют большее количество людей искать работу, ведь уровень трудоустройства среди украинцев остается низким.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами