Поддержка пленных: правительство приняло решение о выделении еще 400 млн грн

Правительство приняло решение дополнительно направить 400 млн грн в поддержку людей, освобожденных из российского плена, а также семей тех, кто до сих пор находится в неволе. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

На что пойдут деньги

Средства пойдут на ежегодные денежные выплаты и позволят закрыть потребность в такой помощи до конца 2025 года.

Сколько выделено денег всего

В целом в этом году государство уже направило 1,2 млрд грн в поддержку освобожденных из плена и членов семей пленных. Помощь получили почти 12 тысяч человек — как в виде одноразовых выплат после увольнения, так и ежегодных выплат за каждый год пребывания в плену.

«Государство должно обеспечить достоинство для переживших незаконное лишение свободы и их семей, ожидающих возвращения своих родных», — подчеркнула Глава Правительства.