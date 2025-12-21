Новый рекорд: хакеры из КНДР похитили более $2 млрд в криптовалюте за год

Северная Корея превратила киберпреступность в одну из самых прибыльных статей своего бюджета. 2025 год стал рекордным для хакеров, работающих под эгидой Пхеньяна: с января они похитили цифровых активов на сумму более 2,02 миллиарда долларов . Об этом сообщает Yahoo Finance со ссылкой на данные аналитической компании Chainalysis.

«Золотой» год для киберпреступников

По данным блокчейн-аналитиков, в этом году северокорейские злоумышленники украли на 50% больше криптовалюты, чем в 2024 году. Всего с 2016 года режим Ким Чен Ына незаконно присвоил цифровых активов на сумму $6,75 млрд.

Львиную долю «улова» в этом году обеспечила одна масштабная операция. В конце февраля хакеры взломали биржу Bybit, выведя из нее $1,5 млрд. Этот взлом стал крупнейшей кражей в истории криптоиндустрии по объему похищенных средств. Для сравнения, общий объем краж во всем криптомире за 2025 год составил $3,4 млрд — то есть почти половину этой суммы «заработали» именно северокорейцы одной атакой.

Зачем Пхеньяну биткоины?

Официальные лица США и ООН еще с 2019 года заявляют, что похищенные средства идут на финансирование ядерной и ракетной программ КНДР.

Эксперты отмечают, что хакеры не только совершенствуют методы взлома, но и пользуются ростом популярности и стоимости криптовалют в мире. Эндрю Фирман из Chainalysis объясняет это уникальной ценностью крипты для изолированной страны: глобальный доступ 24/7 позволяет обходить санкции и зарабатывать деньги, не выходя из-за компьютера.