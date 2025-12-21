Multi от Минфин
21 декабря 2025, 12:06

Рекордные $61 млрд в инфраструктуру ИИ: рынок дата-центров переживает строительный бум, несмотря на опасения инвесторов

Глобальный рынок сделок по центрам обработки данных достиг нового исторического максимума в 2025 году. Главным драйвером этого роста стало масштабное строительство инфраструктуры, необходимой для обслуживания энергоемких задач искусственного интеллекта. Об этом сообщает CNBC.

Глобальный рынок сделок по центрам обработки данных достиг нового исторического максимума в 2025 году.

«Строительная лихорадка» на фоне рекордных долгов

По данным S&P Global, с начала года в рынок дата-центров было влито более $61 млрд. Это превышает показатель прошлого года ($60,8 млрд) и свидетельствует о том, что аналитики называют «глобальной строительной лихорадкой».

Однако изменилась структура финансирования этого бума. Технологические гиганты (так называемые гиперскейлеры) все чаще отказываются от использования собственных денежных средств в пользу заемного капитала.

  • Выпуск долговых обязательств: Объем выпуска долга в секторе почти удвоился и достиг $182 млрд в 2025 году (против $92 млрд годом ранее).
  • Лидеры заимствований: Самыми активными заемщиками стали Meta и Google. Владелец Facebook привлек $62 млрд долга с 2022 года, причем почти половину этой суммы — только в 2025 году.

Нервозность рынка и инцидент с Oracle

Рост происходит на фоне опасений инвесторов относительно возможного «пузыря» в сфере ИИ. Рынок стал очень чувствительным к любым новостям о финансировании.

Ярким примером стала ситуация с акциями облачной компании Oracle, которые упали на 5% в среду. Причиной стало сообщение в СМИ о том, что инвестиционная фирма Blue Owl Capital якобы отказалась от финансирования дата-центра стоимостью $10 млрд. Хотя Oracle опровергла эту информацию, волна распродаж затронула и других производителей чипов — Broadcom, Nvidia и AMD.

Географический разрыв и прогнозы

США остаются бесспорным лидером по количеству сделок (более 100 транзакций за 11 месяцев). По прогнозам ING, инвестиции в американские дата-центры могут быть в пять раз выше европейских. Также активно растет рынок Ближнего Востока, где богатые страны Персидского залива стремятся стать новыми хабами ИИ.

Несмотря на волатильность, аналитики сохраняют оптимизм.

«Конкурентная динамика среди разработчиков передовых ИИ-моделей, таких как OpenAI, Alphabet и Anthropic, быстро меняется, и это влияет на настроения инвесторов. Но в целом мы видим, что спрос на применение ИИ продолжит мощно расти в 2026 году», — отметил Юрий Струта, аналитик S&P Global Market Intelligence.

Он также добавил, что из-за дефицита энергоснабжения уже построенные дата-центры станут еще более ценными активами, а оценка стоимости компаний в этом секторе может вырасти еще больше.

Почему ИИ требует столько «бетона и железа»

Когда мы говорим о «облаке» или искусственном интеллекте, это звучит эфемерно. На самом деле ИИ — это гигантские ангары (дата-центры), набитые тысячами серверных стоек, которые потребляют колоссальное количество электроэнергии и выделяют столько тепла, что требуют сложных систем охлаждения.

Обучение одной большой языковой модели требует мощностей, которых хватило бы для питания небольшого города. Гиперскейлеры (Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Meta) вынуждены строить новые дата-центры не «про запас», а чтобы удовлетворить текущий дефицит вычислительной мощности. Переход на долговое финансирование свидетельствует о том, что эти компании пытаются сохранить собственную ликвидность для других целей, перекладывая риски строительства инфраструктуры на финансовые рынки.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
