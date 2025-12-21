«90 млрд евро не хватит»: министр финансов призвал создать «репарационный заем»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 декабря 2025, 11:12 Читати українською

«90 млрд евро не хватит»: министр финансов призвал создать «репарационный заем»

Несмотря на одобрение Советом Европейского Союза масштабного пакета финансовой помощи в размере 90 млрд евро, Украина подчеркивает необходимость дальнейших системных решений. Министр финансов Сергей Марченко во время обращения к лидерам финансового сектора стран «Большой семерки» (G7) заявил, что даже этой суммы недостаточно для полного покрытия потребностей страны в условиях затяжной войны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Несмотря на одобрение Советом Европейского Союза масштабного пакета финансовой помощи в размере 90 млрд евро, Украина подчеркивает необходимость дальнейших системных решений.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Стратегия «репарационного займа»

Суть идеи заключается в том, чтобы финансирование Украины осуществлялось под залог будущих репараций от агрессора.

«Финансовая стабильность является стратегически важной в условиях войны. Укрепляя ее сегодня, мы приближаем справедливый мир. Reparations Loan — это системное решение на долгие годы. Оно позволит обеспечить устойчивые оборонные возможности и защитит Европу от будущих конфликтов», — подчеркнул министр.

Марченко также подчеркнул, что опасения западных партнеров относительно юридических или финансовых рисков такого механизма несоизмеримы с угрозами, которые несет война:

«Риски для Европы от возможного поражения Украины значительно превышают риски внедрения репарационного механизма», подчеркнул министр.

Бюджет войны-2026

Глава Минфина заверил партнеров, что потребности во внешнем финансировании на текущий, 2025 год, обеспечены в полном объеме. Большую роль в этом сыграли кредиты ERA (Extraordinary Revenue Acceleration), которые погашаются за счет доходов от замороженных российских активов.

Однако Украина уже готовится к финансовым вызовам следующего года. Марченко обозначил параметры бюджета на 2026 год, которые свидетельствуют о переходе экономики на «военные рельсы» на долгую перспективу:

  • 60% всех расходов бюджета направлено исключительно на сектор обороны и безопасности.
  • Сохранение значительных объемов внешней помощи остается критически важным для выживания государства.

Что такое «Кредит ERA» и механизм репараций

Кредиты ERA — это механизм, согласованный G7 ранее. Он предусматривает предоставление Украине займов, которые возвращаются не из украинского бюджета, а исключительно за счет доходов (процентов), генерируемых замороженными суверенными активами РФ на Западе (тело активов при этом остается нетронутым).

Новое предложение Марченко (Reparations Loan) идет дальше. Хотя детали механизма еще обсуждаются, концептуально речь идет о займе, где источником погашения является основная сумма репараций, которые Россия будет обязана выплатить по международному праву. Это попытка монетизировать будущие репарации уже сейчас, переложив долговое бремя с плеч Украины и налогоплательщиков ЕС/США непосредственно на агрессора.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
zephyr
zephyr
21 декабря 2025, 15:04
#
Может проследить чтобы не было в цепи поставок 100500 прокладок? Та не- чушь какая-то. 17 компаний аффилированных с некими братками из Винницы, имеют рентабельность на постройке укреплений в 264%. А говорят что Украина- бедная. Не нужно Украине давать деньги- у неё их достаточно, раз дают столько воровать.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами