«90 млрд евро не хватит»: министр финансов призвал создать «репарационный заем»

Несмотря на одобрение Советом Европейского Союза масштабного пакета финансовой помощи в размере 90 млрд евро , Украина подчеркивает необходимость дальнейших системных решений. Министр финансов Сергей Марченко во время обращения к лидерам финансового сектора стран «Большой семерки» (G7) заявил, что даже этой суммы недостаточно для полного покрытия потребностей страны в условиях затяжной войны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Стратегия «репарационного займа»

Суть идеи заключается в том, чтобы финансирование Украины осуществлялось под залог будущих репараций от агрессора.

«Финансовая стабильность является стратегически важной в условиях войны. Укрепляя ее сегодня, мы приближаем справедливый мир. Reparations Loan — это системное решение на долгие годы. Оно позволит обеспечить устойчивые оборонные возможности и защитит Европу от будущих конфликтов», — подчеркнул министр.

Марченко также подчеркнул, что опасения западных партнеров относительно юридических или финансовых рисков такого механизма несоизмеримы с угрозами, которые несет война:

«Риски для Европы от возможного поражения Украины значительно превышают риски внедрения репарационного механизма», подчеркнул министр.

Бюджет войны-2026

Глава Минфина заверил партнеров, что потребности во внешнем финансировании на текущий, 2025 год, обеспечены в полном объеме. Большую роль в этом сыграли кредиты ERA (Extraordinary Revenue Acceleration), которые погашаются за счет доходов от замороженных российских активов.

Однако Украина уже готовится к финансовым вызовам следующего года. Марченко обозначил параметры бюджета на 2026 год, которые свидетельствуют о переходе экономики на «военные рельсы» на долгую перспективу:

60% всех расходов бюджета направлено исключительно на сектор обороны и безопасности.

Сохранение значительных объемов внешней помощи остается критически важным для выживания государства.

Что такое «Кредит ERA» и механизм репараций

Кредиты ERA — это механизм, согласованный G7 ранее. Он предусматривает предоставление Украине займов, которые возвращаются не из украинского бюджета, а исключительно за счет доходов (процентов), генерируемых замороженными суверенными активами РФ на Западе (тело активов при этом остается нетронутым).

Новое предложение Марченко (Reparations Loan) идет дальше. Хотя детали механизма еще обсуждаются, концептуально речь идет о займе, где источником погашения является основная сумма репараций, которые Россия будет обязана выплатить по международному праву. Это попытка монетизировать будущие репарации уже сейчас, переложив долговое бремя с плеч Украины и налогоплательщиков ЕС/США непосредственно на агрессора.