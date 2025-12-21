Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
21 декабря 2025, 9:00 Читати українською

Вход к фонтану Треви в Риме станет платным для туристов

Власти Рима приняли решение изменить модель доступа к одной из самых известных достопримечательностей мира. Уже с 1 февраля доступ к нижнему ярусу фонтана Треви станет платным для гостей города. Это часть новой тарифной стратегии мэрии, направленной на борьбу с чрезмерным туризмом и генерацию средств для содержания исторического наследия. Об этом сообщает Ansa.

Власти Рима приняли решение изменить модель доступа к одной из самых известных достопримечательностей мира.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новая тарифная сетка и правила доступа

Согласно решению Капитолия (мэрии Рима), вводится дифференцированная система оплаты за посещение популярных локаций:

  • Фонтан Треви: Вход в зону непосредственно у воды будет стоить 2 евро. Доступ будет ограничен, чтобы избежать давки.
  • Музеи: Вводится билет стоимостью 5 евро для посещения пяти объектов, которые ранее были бесплатными: виллы Максенция, Музея Наполеона, Музея античной скульптуры Джованни Барракко, музеев Карло Билотти и Пьетро Каноника.

Для жителей Рима и студентов, обучающихся в столице, вход во все муниципальные музеи и достопримечательности остается бесплатным.

Экономика решения: миллионы на брусчатке

Главная цель нововведения — не только регулирование потоков людей, но и создание стабильного источника финансирования. По оценкам мэра, введение входного билета к фонтану Треви принесет городскому бюджету ориентировочно 6,5 млн евро в год.

Эти расчеты основаны на статистике посещений: ежедневно памятник осматривают в среднем 30 тысяч человек, а в пиковые дни эта цифра достигает 70 тысяч. Всего за последний год локацию посетили рекордные 9 миллионов туристов.

Полученные средства будут аккумулированы в специальном фонде, предназначенном исключительно для технического обслуживания, реставрации и сохранения монументов. Мэрия отмечает, что после завершения финансирования в рамках плана восстановления, городу необходимы собственные стабильные ресурсы.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+15
Exba
Exba
21 декабря 2025, 9:50
#
А ночью как? Закроют вход? Останется только пересматривать «Сладкую жизнь» Феллини)
