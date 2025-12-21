Вход к фонтану Треви в Риме станет платным для туристов

Власти Рима приняли решение изменить модель доступа к одной из самых известных достопримечательностей мира. Уже с 1 февраля доступ к нижнему ярусу фонтана Треви станет платным для гостей города. Это часть новой тарифной стратегии мэрии, направленной на борьбу с чрезмерным туризмом и генерацию средств для содержания исторического наследия. Об этом сообщает Ansa.

Новая тарифная сетка и правила доступа

Согласно решению Капитолия (мэрии Рима), вводится дифференцированная система оплаты за посещение популярных локаций:

Фонтан Треви: Вход в зону непосредственно у воды будет стоить 2 евро. Доступ будет ограничен, чтобы избежать давки.

Музеи: Вводится билет стоимостью 5 евро для посещения пяти объектов, которые ранее были бесплатными: виллы Максенция, Музея Наполеона, Музея античной скульптуры Джованни Барракко, музеев Карло Билотти и Пьетро Каноника.

Для жителей Рима и студентов, обучающихся в столице, вход во все муниципальные музеи и достопримечательности остается бесплатным.

Экономика решения: миллионы на брусчатке

Главная цель нововведения — не только регулирование потоков людей, но и создание стабильного источника финансирования. По оценкам мэра, введение входного билета к фонтану Треви принесет городскому бюджету ориентировочно 6,5 млн евро в год.

Эти расчеты основаны на статистике посещений: ежедневно памятник осматривают в среднем 30 тысяч человек, а в пиковые дни эта цифра достигает 70 тысяч. Всего за последний год локацию посетили рекордные 9 миллионов туристов.

Полученные средства будут аккумулированы в специальном фонде, предназначенном исключительно для технического обслуживания, реставрации и сохранения монументов. Мэрия отмечает, что после завершения финансирования в рамках плана восстановления, городу необходимы собственные стабильные ресурсы.