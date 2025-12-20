Приложение ChatGPT заработало $3 млрд, обогнав по темпам TikTok и HBO Max

Мобильная версия чат-бота от OpenAI достигла впечатляющего финансового рубежа, подтвердив статус одного из самых успешных продуктов в истории технологий. Совокупный доход приложения на платформах iOS и Android пересек отметку в 3 миллиарда долларов . Львиная доля этой суммы была сгенерирована именно в течение текущего года, что свидетельствует о массовой интеграции искусственного интеллекта в повседневную жизнь пользователей. Об этом сообщает аналитическая платформа Appfigures, передает Лига.

Рекордные темпы обогащения

Аналитики фиксируют стремительный рост финансовых показателей компании Сэма Альтмана. Динамика доходов выглядит как геометрическая прогрессия:

2023 год (год запуска): мобильное приложение принесло $42,9 млн.

2024 год: выручка выросла до $487 млн.

2025 год: пользователи потратили в приложении рекордные $2,48 млрд.

Чтобы достичь отметки в $3 млрд, ChatGPT понадобился всего 31 месяц. Это значительно быстрее, чем у других технологических гигантов. Для сравнения:

Социальной сети TikTok для этого понадобилось 58 месяцев.

Стриминговому сервису HBO Max — 46 месяцев.

Платформе Disney+ — 42 месяца.

На чем зарабатывает OpenAI

Основным источником прибыли остаются подписки. Пользователи активно покупают стандартный пакет ChatGPT Plus за $20 в месяц, а также продвинутую версию Pro стоимостью $200 в месяц.

Кроме того, компания ищет новые пути монетизации. На этой неделе OpenAI запустила собственный маркетплейс (магазин приложений) непосредственно внутри экосистемы ChatGPT, который должен стать дополнительным источником доходов.

Гонка технологий: кто дышит в спину

Несмотря на лидерство OpenAI, конкуренция на рынке обостряется:

xAI: Ближайшим преследователем по темпам роста аналитики называют чат-бот Grok от Илона Маска, который входит в подписку соцсети X.

Google: Техногигант экспериментирует с внедрением рекламы в результаты поиска, сгенерированные искусственным интеллектом.

Anthropic: Разработчик чат-бота Claude сделал ставку на бизнес-клиентов. Компания планирует достичь годового дохода в $70 млрд к 2028 году, фокусируясь на корпоративном сегменте.

Почему это важно

Цифры доказывают, что пользователи воспринимают ИИ не как игрушку, а как рабочий инструмент, за который готовы отдавать значительные средства.

Успех мобильной версии подталкивает другие компании отказываться от бесплатных моделей доступа в пользу платных подписок.

Скорость, с которой ChatGPT обогнал TikTok и Disney+, показывает, что спрос на генеративный искусственный интеллект является одним из самых масштабных в истории технологий, что заставляет инвесторов еще активнее вкладывать средства в этот сектор.