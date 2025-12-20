НБУ ставит ультиматум малым госбанкам: реформы или санкции из-за недостатка капитала

Национальный банк Украины обратился к финансовым учреждениям, которые не соблюдают нормативы регулятивного капитала, с четким требованием: срочно наладить бизнес-процессы и разработать эффективный план спасения. Если банк не способен построить действенную бизнес-модель, которая приносит прибыль и покрывает риски, регулятор готов применять жесткие меры воздействия. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Проблемные банки

В центре внимания оказались две небольшие государственные финучреждения — «Мотор-Банк» и «PIN Bank». По данным Нацбанка, именно они в настоящее время нарушают минимальные требования к размеру капитала. Хотя их влияние на рынок незначительно (суммарная доля активов составляет лишь 0,02% от всей системы), регулятор требует порядка.

Первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук во время презентации отчета о финансовой стабильности четко обозначил позицию центробанка:

«Банку достаточно иметь план действий, повышать операционную эффективность и минимизировать негативное влияние своей деятельности на капитал. Если это невозможно, то, скорее всего, у него нет действенной бизнес-модели».

Финансовые результаты этих учреждений подтверждают обеспокоенность НБУ. По итогам 11 месяцев:

«PIN Bank» (предпоследнее место по активам среди 60 банков) получил убыток в 49,5 млн грн.

«Мотор-Банк» (56-е место по активам) проработал в «минус» на 2,3 млн грн.

При этом в Нацбанке подчеркнули, что не видят необходимости во вливании государственных средств (докапитализации) в эти банки, и такие обязательства отсутствуют в договоренностях с МВФ.

Стресс-тесты и здоровье системы

Несмотря на проблемы отдельных мелких игроков, банковская система Украины в целом демонстрирует высокую устойчивость. В 2025 году НБУ впервые с начала полномасштабного вторжения провел стресс-тестирование по худшему сценарию (кризисные условия уровня 2022 года).

Результаты показали, что банки имеют достаточный запас прочности. Только девять учреждений (на которые приходится 18% активов рынка) нуждались в повышении уровня капитала, но они уже работают над уменьшением рисков.

Текущие показатели системы выглядят убедительно:

Средний норматив достаточности капитала — в 1,5 раза выше минимума.

Нормативы основного капитала — более чем в два раза превышают требования.

Европейские правила с 2027 года

Регулятор также анонсировал изменения в правилах игры, приближающие украинский банкинг к стандартам Евросоюза. С начала 2027 года: