НБУ ставит ультиматум малым госбанкам: реформы или санкции из-за недостатка капитала

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 декабря 2025, 13:12 Читати українською

НБУ ставит ультиматум малым госбанкам: реформы или санкции из-за недостатка капитала

Национальный банк Украины обратился к финансовым учреждениям, которые не соблюдают нормативы регулятивного капитала, с четким требованием: срочно наладить бизнес-процессы и разработать эффективный план спасения. Если банк не способен построить действенную бизнес-модель, которая приносит прибыль и покрывает риски, регулятор готов применять жесткие меры воздействия. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Национальный банк Украины обратился к финансовым учреждениям, которые не соблюдают нормативы регулятивного капитала, с четким требованием: срочно наладить бизнес-процессы и разработать эффективный план спасения.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Проблемные банки

В центре внимания оказались две небольшие государственные финучреждения — «Мотор-Банк» и «PIN Bank». По данным Нацбанка, именно они в настоящее время нарушают минимальные требования к размеру капитала. Хотя их влияние на рынок незначительно (суммарная доля активов составляет лишь 0,02% от всей системы), регулятор требует порядка.

Первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук во время презентации отчета о финансовой стабильности четко обозначил позицию центробанка:

«Банку достаточно иметь план действий, повышать операционную эффективность и минимизировать негативное влияние своей деятельности на капитал. Если это невозможно, то, скорее всего, у него нет действенной бизнес-модели».

Финансовые результаты этих учреждений подтверждают обеспокоенность НБУ. По итогам 11 месяцев:

  • «PIN Bank» (предпоследнее место по активам среди 60 банков) получил убыток в 49,5 млн грн.
  • «Мотор-Банк» (56-е место по активам) проработал в «минус» на 2,3 млн грн.

При этом в Нацбанке подчеркнули, что не видят необходимости во вливании государственных средств (докапитализации) в эти банки, и такие обязательства отсутствуют в договоренностях с МВФ.

Стресс-тесты и здоровье системы

Несмотря на проблемы отдельных мелких игроков, банковская система Украины в целом демонстрирует высокую устойчивость. В 2025 году НБУ впервые с начала полномасштабного вторжения провел стресс-тестирование по худшему сценарию (кризисные условия уровня 2022 года).

Результаты показали, что банки имеют достаточный запас прочности. Только девять учреждений (на которые приходится 18% активов рынка) нуждались в повышении уровня капитала, но они уже работают над уменьшением рисков.

Текущие показатели системы выглядят убедительно:

  • Средний норматив достаточности капитала — в 1,5 раза выше минимума.
  • Нормативы основного капитала — более чем в два раза превышают требования.

Европейские правила с 2027 года

Регулятор также анонсировал изменения в правилах игры, приближающие украинский банкинг к стандартам Евросоюза. С начала 2027 года:

  • Банки будут обязаны формировать специальные буферы капитала (резервы на случай потрясений).
  • Заработает методология индивидуальных требований (Pillar II).
  • В то же время минимальное требование к достаточности капитала будет снижено с нынешних 10% до 8%, что соответствует практике ЕС.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами