українська
20 декабря 2025, 12:08

Последние американские пенни ушли с молотка за рекордные $16,7 миллиона

Соединенные Штаты официально перевернули страницу в истории своей валюты. Последние одноцентовые монеты (пенни), отчеканенные Монетным двором США, были проданы на аукционе за ошеломляющую сумму — 16,76 миллиона долларов. Об этом сообщает NBC New York.

Соединенные Штаты официально перевернули страницу в истории своей валюты.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Исторический аукцион

Калифорнийский аукционный дом Stack’s Bowers Galleries сообщил о продаже 232 наборов монет, выпущенных специально к завершению чеканки пенни. Каждый набор состоял из трех уникальных экземпляров:

  • пенни образца 2025 года от Монетного двора в Филадельфии;
  • пенни образца 2025 года от Монетного двора в Денвере (с отметкой «D»);
  • специального пенни, чеканимого из чистого 24-каратного золота в Филадельфии.

Ажиотаж среди коллекционеров был беспрецедентным — торги длились четыре часа. В среднем один набор стоил покупателям 72 000 долларов.

Рекордные суммы

Наибольшее внимание привлекли первый и последний лоты. Первый набор монет был продан за 200 000 долларов. А последний набор, который содержал финальные пенни, когда-либо сошедшие с конвейера, установил абсолютный рекорд для современной валюты США — 800 000 долларов.

Это превзошло предыдущий рекорд в 550 000 долларов, который принадлежал доллару Сакагавеи, побывавшему в космосе.

Почему остановили производство

Причиной отказа от одноцентовых монет стала их экономическая нецелесообразность. Президент Дональд Трамп поручил министру финансов Скотту Бессенту остановить производство пенни в рамках мер по сокращению бюджетных расходов.

В ноябре, после 232 лет непрерывного выпуска, Монетный двор в Филадельфии отчеканил последние монеты.

«Хотя общее производство завершается сегодня, наследие пенни будет жить и дальше», — отметила исполняющая обязанности директора Монетного двора Кристи Макнелли.

Что будет с мелкими деньгами дальше

В настоящее время в обращении остается около 300 миллиардов медных монет. Они и в дальнейшем будут законным платежным средством. Однако без новых поступлений пенни постепенно исчезнут из повседневного обихода, превратившись в основном в сувениры и исторические памятники.

Сколько стоила государству «дешевая» монета?

Решение об остановке чеканки имеет чисто математическое обоснование. По данным Монетного двора США за 2024 год, производство одной монеты номиналом в 1 цент стоило налогоплательщикам 3,69 цента.

Стоимость изготовления денег превышает их номинал. Только в 2024 году из-за выпуска пенни бюджет США потерял более 85 миллионов долларов. Причина заключается в дороговизне металлов (современные пенни на 97,5% состоят из цинка и на 2,5% из меди) и производственных процессах. Также стоит отметить, что на последних монетах, проданных на аукционе, был нанесен специальный знак «Омега» (Ω) — символ завершения цикла.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
