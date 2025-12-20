Соединенные Штаты официально перевернули страницу в истории своей валюты. Последние одноцентовые монеты (пенни), отчеканенные Монетным двором США, были проданы на аукционе за ошеломляющую сумму — 16,76 миллиона долларов. Об этом сообщает NBC New York.
Последние американские пенни ушли с молотка за рекордные $16,7 миллиона
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Исторический аукцион
Калифорнийский аукционный дом Stack’s Bowers Galleries сообщил о продаже 232 наборов монет, выпущенных специально к завершению чеканки пенни. Каждый набор состоял из трех уникальных экземпляров:
- пенни образца 2025 года от Монетного двора в Филадельфии;
- пенни образца 2025 года от Монетного двора в Денвере (с отметкой «D»);
- специального пенни, чеканимого из чистого 24-каратного золота в Филадельфии.
Ажиотаж среди коллекционеров был беспрецедентным — торги длились четыре часа. В среднем один набор стоил покупателям 72 000 долларов.
Рекордные суммы
Наибольшее внимание привлекли первый и последний лоты. Первый набор монет был продан за 200 000 долларов. А последний набор, который содержал финальные пенни, когда-либо сошедшие с конвейера, установил абсолютный рекорд для современной валюты США — 800 000 долларов.
Это превзошло предыдущий рекорд в 550 000 долларов, который принадлежал доллару Сакагавеи, побывавшему в космосе.
Почему остановили производство
Причиной отказа от одноцентовых монет стала их экономическая нецелесообразность. Президент Дональд Трамп поручил министру финансов Скотту Бессенту остановить производство пенни в рамках мер по сокращению бюджетных расходов.
В ноябре, после 232 лет непрерывного выпуска, Монетный двор в Филадельфии отчеканил последние монеты.
«Хотя общее производство завершается сегодня, наследие пенни будет жить и дальше», — отметила исполняющая обязанности директора Монетного двора Кристи Макнелли.
Что будет с мелкими деньгами дальше
В настоящее время в обращении остается около 300 миллиардов медных монет. Они и в дальнейшем будут законным платежным средством. Однако без новых поступлений пенни постепенно исчезнут из повседневного обихода, превратившись в основном в сувениры и исторические памятники.
Сколько стоила государству «дешевая» монета?
Решение об остановке чеканки имеет чисто математическое обоснование. По данным Монетного двора США за 2024 год, производство одной монеты номиналом в 1 цент стоило налогоплательщикам 3,69 цента.
Стоимость изготовления денег превышает их номинал. Только в 2024 году из-за выпуска пенни бюджет США потерял более 85 миллионов долларов. Причина заключается в дороговизне металлов (современные пенни на 97,5% состоят из цинка и на 2,5% из меди) и производственных процессах. Также стоит отметить, что на последних монетах, проданных на аукционе, был нанесен специальный знак «Омега» (Ω) — символ завершения цикла.
Комментарии