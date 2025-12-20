Multi от Минфин
українська
20 декабря 2025, 10:08 Читати українською

НБУ увеличил продажу валюты на рынке

Нацбанк за прошедшую неделю увеличил продажу валюты по сравнению с предыдущим периодом. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Нацбанк за прошедшую неделю увеличил продажу валюты по сравнению с предыдущим периодом.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Интервенции

Так, НБУ за 15−19 декабря продал $1173,75 млн в эквиваленте, а покупка валюты составила лишь $0,20 млн.

Неделей ранее интервенции НБУ были меньше: продажи составили $895,30 млн, тогда как покупка валюты вообще не осуществлялась в течение предыдущих двух недель.

В целом с начала года НБУ продал более $43 млрд валюты на рынке, а покупка составила лишь более $41 млн.

Почему НБУ продает в разы больше валюты?

Продажа НБУ более $43 млрд — это плановая цена макроэкономической стабильности в условиях войны. Эта сумма компенсируется международной помощью, поэтому золотовалютные резервы остаются на высоком уровне.

Три главные причины масштабных интервенций:

  • Структурный дефицит валюты: из-за войны экспорт (приток валюты) значительно меньше импорта (расходы на оружие, топливо, энергетику). НБУ закрывает эту «дыру» продажей долларов.
  • Конвертация международной помощи: Валюта от партнеров поступает в резервы, а затем НБУ продает ее на рынке, чтобы абсорбировать гривну, которую государство выплачивает военным и бюджетникам. Это сдерживает инфляцию.
  • Валютная либерализация: В 2025 году НБУ разрешил бизнесу выводить часть дивидендов и погашать внешние кредиты, что создало дополнительный спрос на валюту, который регулятор должен был удовлетворить.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Комментарии - 1

+
0
bosyak
bosyak
20 декабря 2025, 11:57
#
$1173,75/$895,30 — це не «НБУ продає у рази більше валюти».

Основної автор причини не знайшов? Підказую, кінець бюджетного року — бюджет має закривати свої видатки, яки фінансуються з допомоги партнерів, яка надходить у валюті, не в гривні. Ну і як без продажу валюти отримати гривню на бюджетні витрати?
Новости по теме
