НБУ увеличил продажу валюты на рынке

Нацбанк за прошедшую неделю увеличил продажу валюты по сравнению с предыдущим периодом. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Интервенции

Так, НБУ за 15−19 декабря продал $1173,75 млн в эквиваленте, а покупка валюты составила лишь $0,20 млн.

Неделей ранее интервенции НБУ были меньше: продажи составили $895,30 млн, тогда как покупка валюты вообще не осуществлялась в течение предыдущих двух недель.

В целом с начала года НБУ продал более $43 млрд валюты на рынке, а покупка составила лишь более $41 млн.

Почему НБУ продает в разы больше валюты?

Продажа НБУ более $43 млрд — это плановая цена макроэкономической стабильности в условиях войны. Эта сумма компенсируется международной помощью, поэтому золотовалютные резервы остаются на высоком уровне.

Три главные причины масштабных интервенций:

Структурный дефицит валюты: из-за войны экспорт (приток валюты) значительно меньше импорта (расходы на оружие, топливо, энергетику). НБУ закрывает эту «дыру» продажей долларов.

Конвертация международной помощи: Валюта от партнеров поступает в резервы, а затем НБУ продает ее на рынке, чтобы абсорбировать гривну, которую государство выплачивает военным и бюджетникам. Это сдерживает инфляцию.

Валютная либерализация: В 2025 году НБУ разрешил бизнесу выводить часть дивидендов и погашать внешние кредиты, что создало дополнительный спрос на валюту, который регулятор должен был удовлетворить.

