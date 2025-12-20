Нацбанк за прошедшую неделю увеличил продажу валюты по сравнению с предыдущим периодом. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
НБУ увеличил продажу валюты на рынке
Интервенции
Так, НБУ за 15−19 декабря продал $1173,75 млн в эквиваленте, а покупка валюты составила лишь $0,20 млн.
Неделей ранее интервенции НБУ были меньше: продажи составили $895,30 млн, тогда как покупка валюты вообще не осуществлялась в течение предыдущих двух недель.
В целом с начала года НБУ продал более $43 млрд валюты на рынке, а покупка составила лишь более $41 млн.
Почему НБУ продает в разы больше валюты?
Продажа НБУ более $43 млрд — это плановая цена макроэкономической стабильности в условиях войны. Эта сумма компенсируется международной помощью, поэтому золотовалютные резервы остаются на высоком уровне.
Три главные причины масштабных интервенций:
- Структурный дефицит валюты: из-за войны экспорт (приток валюты) значительно меньше импорта (расходы на оружие, топливо, энергетику). НБУ закрывает эту «дыру» продажей долларов.
- Конвертация международной помощи: Валюта от партнеров поступает в резервы, а затем НБУ продает ее на рынке, чтобы абсорбировать гривну, которую государство выплачивает военным и бюджетникам. Это сдерживает инфляцию.
- Валютная либерализация: В 2025 году НБУ разрешил бизнесу выводить часть дивидендов и погашать внешние кредиты, что создало дополнительный спрос на валюту, который регулятор должен был удовлетворить.
Комментарии - 1
Основної автор причини не знайшов? Підказую, кінець бюджетного року — бюджет має закривати свої видатки, яки фінансуються з допомоги партнерів, яка надходить у валюті, не в гривні. Ну і як без продажу валюти отримати гривню на бюджетні витрати?