українська
19 декабря 2025, 18:18 Читати українською

TikTok остается в США: ByteDance передает контроль американским инвесторам

Китайский технологический гигант ByteDance сделал решающий шаг для спасения своего бизнеса в Соединенных Штатах. Компания подписала обязательные соглашения о передаче операционного контроля над американским сегментом TikTok группе инвесторов, возглавляемой корпорацией Oracle. Это соглашение должно положить конец многолетней неопределенности и отвратить угрозу полной блокировки платформы. Об этом сообщает Reuters, 19 декабря.

Китайский технологический гигант ByteDance сделал решающий шаг для спасения своего бизнеса в Соединенных Штатах.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Структура новой компании и распределение долей

Соглашение предусматривает создание новой структуры — TikTok USDS Joint Venture LLC. По информации источников, распределение собственности будет выглядеть следующим образом:

  • 80,1% акций будет принадлежать консорциуму американских и международных инвесторов. В него вошли облачный гигант Oracle, частная инвестиционная группа Silver Lake и инвестиционная компания MGX из Абу-Даби.
  • 19,9% останется в собственности китайской материнской компании ByteDance.

Стоимость новой американской компании оценивается примерно в $14 млрд, о чем в сентябре заявлял вице-президент Джей Ди Венс. Эта цифра оказалась ниже прогнозов аналитиков, а окончательная сумма сделки в четверг официально не разглашалась.

Реакция рынка была мгновенной: акции Oracle выросли почти на 6% на предварительных торгах в пятницу.

Распределение полномочий: кто управляет алгоритмами, а кто — деньгами

Ключевым моментом соглашения является разделение технического контроля и коммерческой деятельности.

  • Совместное предприятие (Joint Venture): Будет выступать в качестве «бэкенда» операций. Генеральный директор TikTok Шу Цзи Чу сообщил сотрудникам, что это предприятие «будет работать как независимая структура с полномочиями по защите данных в США, безопасности алгоритмов, модерации контента и гарантии программного обеспечения».
  • Подразделение ByteDance: Сохранит контроль над коммерческими операциями, генерирующими доход. По словам источников, структуры TikTok, контролируемые ByteDance, «будут управлять глобальной совместимостью продуктов и определенной коммерческой деятельностью, включая электронную коммерцию, рекламу и маркетинг», отдельно от совместного предприятия.

Схема доходов предусматривает, что деньги будет зарабатывать подразделение ByteDance, но совместное предприятие будет получать часть выручки в качестве оплаты за свои технологические услуги и обработку данных.

Политический фон и вопросы национальной безопасности

Сделка, закрытие которой запланировано на 22 января, является попыткой выполнить требования закона 2024 года, который обязывал китайских владельцев продать американские активы TikTok под угрозой запрета.

Компания Oracle получит статус «доверенного партнера по безопасности». В официальном меморандуме отмечается, что Oracle будет отвечать за аудит и «защиту конфиденциальных данных пользователей из США, которые будут храниться в доверенной и безопасной облачной среде в Соединенных Штатах под управлением Oracle».

Однако скептицизм остается. Раш Доши, бывший сотрудник Совета национальной безопасности администрации Байдена, отметил, что до сих пор неясно, был ли алгоритм фактически передан, лицензирован, или он все еще контролируется Пекином, а Oracle лишь осуществляет «мониторинг».

Сенатор от Демократической партии Элизабет Уоррен раскритиковала сделку, намекая на связи Дональда Трампа с главой Oracle Ларри Эллисоном:

«Трамп хочет передать еще больше контроля над тем, что вы смотрите, своим друзьям-миллиардерам. Американцы заслуживают знать, заключил ли президент очередную кулуарную сделку для этого захвата TikTok миллиардерами».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
