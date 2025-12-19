Германия радикально меняет правила социальной помощи для миллионов людей

Правительство Германии приняло стратегическое решение о реформировании системы социального обеспечения, фактически отказавшись от формата выплат «Бюргергельд» (Bürgergeld) в его нынешнем виде. Кабинет министров поддержал жесткий законопроект Министерства труда, который предусматривает существенное усиление контроля за получателями помощи и введение строгих финансовых санкций. Об этом сообщает DW.

Жесткие санкции и риск полной потери выплат

Новые правила коснутся примерно 5,5 миллиона человек, которые в настоящее время получают помощь. Главная цель изменений — стимулировать людей к трудоустройству. Чиновники согласовали механизм, позволяющий полностью прекращать выплаты в случае игнорирования требований центров занятости.

Система штрафов будет работать следующим образом:

Два пропуска: Если получатель дважды без уважительной причины не явится на встречу в центр занятости, его выплаты будут сокращены на 30%.

Три пропуска: В случае третьего прогула без веских объяснений государство получает право полностью приостановить перечисление средств.

Под угрозой отмены может оказаться даже оплата жилья, хотя механизм защиты остается: получателю обязаны предоставить возможность объяснить ситуацию (лично или по телефону). Также от полной потери выплат будут защищены люди с психическими заболеваниями.

Контроль сбережений: сначала собственные средства, затем — государственные

Реформа отменяет так называемый «льготный период», в течение которого государство не проверяло имущественное положение заявителя. Теперь будет действовать принцип: сначала тратишь свое, потом помогает государство.

Если заявитель имеет на банковских счетах значительные накопления (многотысячные суммы), он будет вынужден использовать их для проживания перед тем, как получить право на соцпомощь. Размер сбережений, которые разрешено сохранить, будет зависеть от возраста человека. Кроме того, проверки расходов на жилье станут более строгими — государство будет покрывать их только в ограниченном, «разумном» объеме.

Суммы выплат и политические баталии

Несмотря на ужесточение условий получения, базовые ставки выплат остаются без изменений:

563 евро — для одиноких лиц или родителей-одиночек;

506 евро — для партнеров;

от 357 до 451 евро (+20 евро надбавки) — для несовершеннолетних.

Основным приоритетом центров занятости определено быстрое трудоустройство клиентов. Переобучение и курсы повышения квалификации будут предлагаться только в том случае, если это гарантирует лучшие перспективы на рынке труда.

Чтобы реформа заработала, ее должен утвердить Бундестаг. Сейчас инициатива правительства Фридриха Мерца сталкивается с сопротивлением оппозиции и критикой даже внутри коалиции, в частности со стороны Социал-демократической партии (СДПГ). Планируемая дата вступления в силу новых правил — 1 июля 2026 года.

Последствия для украинских беженцев

Стоит отметить, что украинские беженцы, получившие временную защиту в Германии, в настоящее время интегрированы именно в систему Bürgergeld. В отличие от просителей убежища из других стран, украинцы имеют доступ к рынку труда и социальным выплатам наравне с гражданами Германии.

Это означает, что ужесточение правил, в частности требование «сначала тратить собственные сбережения» и строгие санкции за неявку в центр занятости, будут непосредственно касаться и граждан Украины. Если реформа будет принята, украинцам в Германии придется более активно сотрудничать с администрацией, соглашаться на предлагаемые вакансии, а наличие средств на украинских или зарубежных счетах может стать препятствием для получения помощи.