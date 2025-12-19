Украинцы покупали за границей значительно больше товаров через почту, чем считалось ранее — НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) провел масштабный пересмотр данных платежного баланса страны за период с 2020 года по третий квартал 2025 года включительно. Регулятор уточнил цифры по экспорту и импорту товаров, расходам украинцев за рубежом и денежным переводам, что существенно изменило картину внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины, 19 декабря.

«Потерянные» посылки: рост импорта

Наиболее существенные изменения коснулись статистики торговли товарами. НБУ получил уточненные данные по объемам международных почтовых отправлений, что заставило пересмотреть показатели за несколько лет.

Как выяснилось, украинцы покупали за границей значительно больше товаров через почту, чем считалось ранее. Статистика импорта была увеличена:

2020 год: на $1,46 млрд;

2021 год: на $2,08 млрд;

2022 год: на $926 млн;

2023 год: на $1,59 млрд.

Экспорт товаров через почту также оказался выше, хотя и в меньших масштабах — показатели увеличились на сумму от $276 млн до $508 млн в зависимости от года.

Эффект миграции: расходы туристов сократились

Другое важное изменение касается статьи «Путешествия» за 2023 год. Регулятор уменьшил объемы импорта услуг по этой статье на $1,5 млрд.

Причина — изменение статуса украинцев за рубежом. Граждане, которые находятся в другой стране более года, с точки зрения экономической статистики меняют свою резидентность. То есть их расходы перестают считаться «туристическими расходами украинцев за рубежом» (импортом услуг), поскольку они становятся экономическими резидентами стран пребывания.

Денежные переводы: коррекция через Польшу

Также НБУ пересмотрел объемы частных переводов валюты в Украину. Это произошло после того, как Национальный банк Польши усовершенствовал свою методику подсчетов, опросив украинских мигрантов.

Новые данные показали меньшие объемы поступлений:

За 9 месяцев 2025 года цифра уменьшена на $305 млн.

За весь 2024 год показатель скорректирован на $49 млн.

Кроме того, Нацбанк начал публиковать более подробные данные об операциях других финансовых корпораций, что соответствует стандартам МВФ и стратегии развития официальной статистики до 2028 года.

Что такое платежный баланс

Платежный баланс — это, по сути, бухгалтерская книга всей страны. Он фиксирует все деньги, которые поступили в Украину из-за рубежа (экспорт, кредиты, переводы, инвестиции), и все деньги, которые вышли из Украины (импорт, возврат долгов, вывод дивидендов).

Разница между этими потоками показывает, зарабатывает ли страна валюту или тратит свои резервы. Уточнение данных по почтовым отправлениям свидетельствует о том, что реальный потребительский спрос на импортные товары был выше, а теневая или «серая» доля электронной коммерции — значительнее, чем фиксировала официальная таможенная статистика в момент пересечения границы.