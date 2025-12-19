Эксперт назвал акции Trump Media крупнейшим провалом на фондовом рынке в этом году: цена упала на 69%

Инвесторы, сделавшие ставку на медиа-бизнес Дональда Трампа, подсчитывают значительные убытки. Акции Trump Media (тикер DJT) с начала 2025 года обвалились на 69%. Об этом пишет Мэтью Винклер, почетный главный редактор Bloomberg News, в своей авторской колонке, опубликованной 19 декабря.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Финансовая пропасть вместо прибыли

В своем анализе Винклер обращает внимание на критическое состояние фундаментальных показателей компании. По его словам, называть Trump Media полноценной компанией — это «большое преувеличение».

Доходы: За 12 месяцев (по состоянию на 30 сентября) компания, основным активом которой является соцсеть Truth Social, получила лишь $3,7 млн выручки.

Убытки: Операционный убыток за тот же период составил $186,1 млн.

Автор колонки подчеркивает, что среди 20 интернет-медиа компаний из индекса Russell 1000, Trump Media показала худшие результаты. Более того, она отстает от всех 97 публичных медиа-компаний мира с капитализацией более $1 млрд.

Отчаянный разворот в энергетику

Винклер скептически оценивает последнее решение компании — слияние с разработчиком технологий термоядерного синтеза TAE Technologies Inc.

По мнению обозревателя, это выглядит как смена бизнес-модели после неудачных попыток зайти в сектора криптовалют и ставок на спорт. По условиям соглашения, стороны получат по 50% в новой компании. Хотя акции DJT подскочили на 33% на фоне этой новости, они все равно остаются на 66% ниже уровня начала года.

Неудачи на других фронтах

Колумнист отмечает, что фондовый рынок — не единственное место финансовых провалов проектов, связанных с Трампом:

Мем-койны: Запущенная в январе криптовалюта Трампа сначала взлетела в цене, но быстро обвалилась, оставив инвесторов, купивших ее на пике, почти ни с чем.

Проект World Liberty Financial: Токены этого криптостартапа, которым управляют сыновья президента, потеряли половину стоимости.

Винклер резюмирует: несмотря на то, что рядовые инвесторы теряют средства, состояние самого Дональда Трампа за последние два года удвоилось и достигло около $6 млрд.