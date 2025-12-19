Эксперт назвал акции Trump Media крупнейшим провалом на фондовом рынке в этом году: цена упала на 69%

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 декабря 2025, 16:05 Читати українською

Эксперт назвал акции Trump Media крупнейшим провалом на фондовом рынке в этом году: цена упала на 69%

Инвесторы, сделавшие ставку на медиа-бизнес Дональда Трампа, подсчитывают значительные убытки. Акции Trump Media (тикер DJT) с начала 2025 года обвалились на 69%. Об этом пишет Мэтью Винклер, почетный главный редактор Bloomberg News, в своей авторской колонке, опубликованной 19 декабря.

Инвесторы, сделавшие ставку на медиа-бизнес Дональда Трампа, подсчитывают значительные убытки.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Финансовая пропасть вместо прибыли

В своем анализе Винклер обращает внимание на критическое состояние фундаментальных показателей компании. По его словам, называть Trump Media полноценной компанией — это «большое преувеличение».

  • Доходы: За 12 месяцев (по состоянию на 30 сентября) компания, основным активом которой является соцсеть Truth Social, получила лишь $3,7 млн выручки.
  • Убытки: Операционный убыток за тот же период составил $186,1 млн.

Автор колонки подчеркивает, что среди 20 интернет-медиа компаний из индекса Russell 1000, Trump Media показала худшие результаты. Более того, она отстает от всех 97 публичных медиа-компаний мира с капитализацией более $1 млрд.

Отчаянный разворот в энергетику

Винклер скептически оценивает последнее решение компании — слияние с разработчиком технологий термоядерного синтеза TAE Technologies Inc.

По мнению обозревателя, это выглядит как смена бизнес-модели после неудачных попыток зайти в сектора криптовалют и ставок на спорт. По условиям соглашения, стороны получат по 50% в новой компании. Хотя акции DJT подскочили на 33% на фоне этой новости, они все равно остаются на 66% ниже уровня начала года.

Неудачи на других фронтах

Колумнист отмечает, что фондовый рынок — не единственное место финансовых провалов проектов, связанных с Трампом:

  • Мем-койны: Запущенная в январе криптовалюта Трампа сначала взлетела в цене, но быстро обвалилась, оставив инвесторов, купивших ее на пике, почти ни с чем.
  • Проект World Liberty Financial: Токены этого криптостартапа, которым управляют сыновья президента, потеряли половину стоимости.

Винклер резюмирует: несмотря на то, что рядовые инвесторы теряют средства, состояние самого Дональда Трампа за последние два года удвоилось и достигло около $6 млрд.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами