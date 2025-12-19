OpenAI планирует привлечь рекордные $100 млрд: оценка компании может достичь $830 млрд

Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, готовится к новому, беспрецедентному раунду финансирования. Стартап планирует привлечь до $100 млрд инвестиций, что может поднять общую оценку стоимости компании до фантастических $830 млрд. Эти средства необходимы для финансирования амбициозных планов роста в условиях жесткой конкуренции. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Вызовы и планы

Этот раунд финансирования станет одним из самых больших испытаний для компании, поскольку эйфория на фондовом рынке в отношении расходов на искусственный интеллект (ИИ) несколько утихла. Привлечение капитала находится на ранней стадии, и OpenAI планирует завершить сделку не ранее конца первого квартала следующего года.

Условия сделки еще могут измениться, и пока неизвестно, найдется ли достаточный спрос со стороны инвесторов для достижения такой амбициозной цели. Генеральный директор Сэм Альтман активно ищет инвесторов по всему миру, а компания даже рассматривает возможность первичного размещения акций (IPO).

Зачем нужны такие деньги

OpenAI нуждается в огромном капитале для создания новых моделей искусственного интеллекта и удержания лидерства на стремительно меняющемся рынке.

Расходы: Ожидается, что к 2030 году компания «сжигает» более $200 млрд наличных средств.

Конкуренция: В OpenAI объявили «красный код» (состояние повышенной готовности) из-за растущей угрозы со стороны Google. В отличие от стартапа, Google имеет низкий уровень долга и стабильные доходы, что позволяет технологическому гиганту легче инвестировать в ИИ.

Кто финансирует разработчика ChatGPT

Несмотря на вопросы об окупаемости, OpenAI продолжает привлекать крупных игроков:

SoftBank: Японский конгломерат согласился инвестировать $30 млрд. Для этого SoftBank в прошлом месяце даже продал свою долю в Nvidia на сумму $5,8 млрд. Ожидается, что остальную часть обещанных средств ($22,5 млрд) OpenAI получит до конца этого года.

Disney: Медиагигант инвестировал $1 млрд и заключил соглашение о лицензировании контента.

Суверенные фонды: Учитывая масштаб суммы, ожидается, что к раунду присоединятся государственные инвестиционные фонды (ранее компания уже привлекала средства от MGX из ОАЭ).

В то же время партнеры OpenAI, такие как Oracle и CoreWeave, в последнее время столкнулись с падением рыночной стоимости. Акционеры скептически относятся к их смелым планам по строительству дата-центров из-за проблем с финансированием.