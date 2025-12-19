В ДТЭК объяснили, почему счета украинцев за свет не уменьшаются даже с отключениями

Для многих украинцев ситуация кажется нелогичной: свет в домах исчезает на длительное время из-за графиков отключений, однако счета за электроэнергию остаются на прежнем уровне. В компании ДТЭК разъяснили , почему меньшее количество часов со светом не всегда конвертируется в экономию средств для потребителей.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Эффект «сжатого» потребления

Энергетики отмечают, что главная причина стабильных сумм в квитанциях — изменение модели поведения потребителей. Объем потребления электроэнергии не уменьшается, он просто распределяется иначе.

Работает это так: как только восстанавливается электроснабжение, домохозяйства пытаются наверстать упущенное время. Люди одновременно включают энергоемкие приборы: стиральные машины, бойлеры, электроплиты, ставят на зарядку гаджеты.

В результате все суточное потребление, которое раньше было растянуто на 24 часа, теперь «сжимается» в короткие промежутки наличия света. Таким образом, суммарное количество использованных киловатт-часов за месяц получается почти таким же, как и в периоды без отключений.

Важность передачи показателей

Второй фактор, который может привести к неожиданно высоким суммам в платежках, — это несвоевременная передача показаний счетчика.

Если потребитель не фиксирует и не передает актуальные цифры, система автоматически начисляет плату по так называемому «среднесуточному потреблению». Этот расчет основан на истории предыдущих периодов и часто не отражает реальной картины, особенно в условиях нестабильного энергоснабжения.

Чтобы избежать переплат и видеть корректные суммы, энергетики советуют передавать показания счетчика ежемесячно в установленные сроки, а после включения света не включать все приборы одновременно, а делать это постепенно, чтобы избежать перегрузки сети и аварий.