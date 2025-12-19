Multi от Минфин
19 декабря 2025, 13:54 Читати українською

«Киевстар» может приобрести Comfy

Крупнейший мобильный оператор Украины «Киевстар» определил для себя два приоритетных направления для будущих инвестиций: финансовые технологии (финтех) и электронную коммерцию. В рамках этой стратегии телекоммуникационная компания начала диалог о возможном поглощении одного из лидеров рынка бытовой техники и электроники — сети Comfy. Об этом сообщает Forbes Ukraine, 19 декабря.

Крупнейший мобильный оператор Украины «Киевстар» определил для себя два приоритетных направления для будущих инвестиций: финансовые технологии (финтех) и электронную коммерцию.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали переговорного процесса

По информации источников из инвестиционного сектора и топ-менеджмента рынка онлайн-ритейла, обсуждение потенциальной сделки продолжается еще с середины лета. Инсайдеры утверждают, что сеть Comfy уже длительное время открыта для продажи. Основной причиной называют то, что владелец компании Станислав Ронис постоянно проживает за пределами Украины и занимается развитием крупного бизнеса за рубежом.

В то же время собеседники отмечают, что переговоры находятся на очень ранней стадии. Даже при условии достижения принципиального соглашения между сторонами, процедура заключения такого масштабного соглашения является сложной и может длиться около двух лет.

Реакция бизнеса и позиция Comfy

Официально стороны пока не подтверждают факт переговоров. В пресс-службе «Киевстар» отказались от развернутых комментариев, назвав эту информацию «рыночными слухами». Представители Comfy на запрос журналистов на момент публикации не ответили.

Стоит отметить, что Comfy позиционирует себя как игрок № 2 на украинском рынке электронной коммерции (e-commerce). Масштабы бизнеса подтверждаются следующими цифрами:

  • Сеть: по состоянию на 1 декабря 2025 года насчитывает 115 магазинов.
  • Команда: в компании работает 4700 сотрудников.
  • Вклад в экономику: за 2024 год ритейлер уплатил в бюджет 2 млрд грн налогов и сборов.
  • Дополнительный контекст: Стратегия построения экосистемы

Новая стратегия

Это не первая попытка «Киевстара» выйти за пределы предоставления услуг связи и интернета. Компания системно реализует стратегию преобразования из классического телеком-оператора в цифровую экосистему. В частности, в августе 2022 года «Киевстар» приобрел контрольную долю в крупнейшем медицинском сервисе Украины — Helsi. Это позволило оператору закрепиться в сфере цифровой медицины. Приобретение крупного ритейлера логично продолжает этот путь, позволяя компании диверсифицировать источники прибыли.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
+15
Потужна Потужність
Потужна Потужність
19 декабря 2025, 14:16
#
Краще б Київстар зробив нормальний зв`язок в своїй мережі, бо Лайф багато клієнтів має з тих, хто пішов з Київстару, котрий вічно не ловить))
