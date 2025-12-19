Минфин занизил расчет дополнительной нагрузки на ФЛП в случае введения для них НДС — Южанина

Министерство финансов Украины обнародовало проект изменений, который может кардинально изменить правила работы для малого бизнеса. Согласно документу, физические лица-предприниматели (ФЛП) 1, 2 и 3 групп будут обязаны регистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС), если их годовой доход превышает 1 млн грн. Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина, ссылаясь на расчеты ведомства.

Ожидания государства против реальности для бизнеса

По расчетам Минфина, такое нововведение позволит привлечь в бюджет дополнительные 40 млрд грн. Чиновники оценивают дополнительную нагрузку на одного предпринимателя в среднем в 60 тыс. грн в год.

Однако Нина Южанина называет эти расчеты «манипулятивно заниженными». По ее мнению, реальный удар по кошельку предпринимателей будет в разы сильнее.

Депутат объясняет механику начисления НДС: налог составляет 20% от оборота. Если ФЛП предоставляет услуги или покупает товары у неплательщиков НДС, он не имеет так называемого «входящего НДС» (налогового кредита). В таком случае предприниматель вынужден платить 20% со всей своей выручки, а не с разницы между доходами и расходами.

«Реальная налоговая нагрузка составит от 220 тыс. до 740 тыс. грн в год с одного ФЛП», — подсчитала Южанина.

Кто пострадает больше всего

По словам Южаниной, такие изменения фактически будут означать ликвидацию малого бизнеса для определенных категорий:

Сфера услуг: где расходы — это преимущественно интеллектуальный труд или аренда, и нет закупки товаров с НДС.

Розничная торговля с минимальной наценкой: уплата 20% с оборота может превысить всю прибыль продавца.

ФЛП без крупных поставщиков: те, кто работает с другими мелкими предпринимателями.

Национальная стратегия доходов

Депутат подчеркивает, что эта инициатива не является случайной, а прямо вытекает из Национальной стратегии доходов. По ее словам, в этой логике ФЛП рассматривается не как субъект экономики, создающий рабочие места, а исключительно как «объект фискального отбора средств».

«Это не детенизация. Это ликвидация малого бизнеса… Осознают ли инициаторы, что после этого не будет ни ФЛП, ни доходов?» — резюмировала Южанина.