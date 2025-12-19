Минфин занизил расчет дополнительной нагрузки на ФЛП в случае введения для них НДС — Южанина

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 декабря 2025, 12:51 Читати українською

Минфин занизил расчет дополнительной нагрузки на ФЛП в случае введения для них НДС — Южанина

Министерство финансов Украины обнародовало проект изменений, который может кардинально изменить правила работы для малого бизнеса. Согласно документу, физические лица-предприниматели (ФЛП) 1, 2 и 3 групп будут обязаны регистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС), если их годовой доход превышает 1 млн грн. Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина, ссылаясь на расчеты ведомства.

Министерство финансов Украины обнародовало проект изменений, который может кардинально изменить правила работы для малого бизнеса.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ожидания государства против реальности для бизнеса

По расчетам Минфина, такое нововведение позволит привлечь в бюджет дополнительные 40 млрд грн. Чиновники оценивают дополнительную нагрузку на одного предпринимателя в среднем в 60 тыс. грн в год.

Однако Нина Южанина называет эти расчеты «манипулятивно заниженными». По ее мнению, реальный удар по кошельку предпринимателей будет в разы сильнее.

Депутат объясняет механику начисления НДС: налог составляет 20% от оборота. Если ФЛП предоставляет услуги или покупает товары у неплательщиков НДС, он не имеет так называемого «входящего НДС» (налогового кредита). В таком случае предприниматель вынужден платить 20% со всей своей выручки, а не с разницы между доходами и расходами.

«Реальная налоговая нагрузка составит от 220 тыс. до 740 тыс. грн в год с одного ФЛП», — подсчитала Южанина.

Кто пострадает больше всего

По словам Южаниной, такие изменения фактически будут означать ликвидацию малого бизнеса для определенных категорий:

  • Сфера услуг: где расходы — это преимущественно интеллектуальный труд или аренда, и нет закупки товаров с НДС.
  • Розничная торговля с минимальной наценкой: уплата 20% с оборота может превысить всю прибыль продавца.
  • ФЛП без крупных поставщиков: те, кто работает с другими мелкими предпринимателями.

Национальная стратегия доходов

Депутат подчеркивает, что эта инициатива не является случайной, а прямо вытекает из Национальной стратегии доходов. По ее словам, в этой логике ФЛП рассматривается не как субъект экономики, создающий рабочие места, а исключительно как «объект фискального отбора средств».

«Это не детенизация. Это ликвидация малого бизнеса… Осознают ли инициаторы, что после этого не будет ни ФЛП, ни доходов?» — резюмировала Южанина.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами