Конец эпохи дешевых денег: Банк Японии поднял ставку до максимума за 30 лет

Банк Японии (BOJ) принял историческое решение, повысив ключевую процентную ставку до 0,75%. Это самый высокий уровень с 1995 года, что знаменует окончательный отход от десятилетий ультрамягкой монетарной политики. Об этом пишет Bloomberg.

Единогласное решение и курс на повышение

Решение о повышении ставки на четверть процентного пункта было принято правлением во главе с председателем Кадзуо Уэдой единогласно. Регулятор четко дал понять: цикл повышения ставок будет продолжаться, если экономика будет развиваться в соответствии с прогнозами.

«Мы продолжим принимать соответствующие решения на каждом заседании. Темпы корректировки ставки будут зависеть от состояния экономики и цен», — заявил Уэда на пресс-конференции.

Центробанк уверен, что достижение стабильной целевой инфляции в 2% становится все более реальным. В ноябре потребительские цены выросли на 3%, и этот показатель держится на уровне или выше целевых 2% уже 44 месяца подряд.

Реакция рынков: парадокс иены

Рынок отреагировал на новости неоднозначно:

Валюта: Японская иена неожиданно ослабла до уровня 156,80 за доллар. Трейдеры ожидали еще более «ястребиной» риторики в отношении будущих шагов, поэтому отсутствие конкретного графика новых повышений разочаровало спекулянтов.

Облигации: Доходность 10-летних государственных облигаций Японии подскочила выше 2% — максимума с 1999 года.

Акции: Индекс Nikkei 225 закрылся ростом на 1%.

Что дальше: поиск «нейтральной ставки»

Главная интрига для экономистов — где находится так называемая «нейтральная ставка» (уровень, который не стимулирует, но и не тормозит экономику). Банк Японии оценивает ее в диапазоне от 1% до 2,5%. Поскольку текущая ставка (0,75%) все еще ниже этого уровня, политика регулятора остается стимулирующей, но пространство для дальнейших повышений открыто.

Мировой контекст: Япония идет против течения

Банк Японии остается «белой вороной» среди мировых центробанков. В то время как Федеральная резервная система США уже в третий раз за год снижает ставки, Токио их повышает. Хотя разрыв между ставками США и Японии сократился на 125 базисных пунктов в этом году, он все еще остается значительным, что давит на курс иены.

Политический аспект также сыграл свою роль: премьер-министр Санаэ Такаичи, известная сторонница мягкой политики, не помешала принятию решения. Слабость иены и инфляция ударяют по рейтингам правительства, поэтому власти заинтересованы в стабилизации валюты путем умеренного повышения ставок.