українська
19 декабря 2025, 11:52

США приостанавливают лотерею Green Card после трагедии в Браунском университете

Администрация Дональда Трампа официально приостановила действие программы Diversity Immigrant Visa Program (известной как лотерея Грин-кард). Поводом для этого решения стало то, что подозреваемый в недавней стрельбе в Браунском университете попал в Соединенные Штаты именно через эту программу. Об этом 19 декабря сообщила секретарь внутренней безопасности США Кристи Ноем, передает Bloomberg.

Администрация Дональда Трампа официально приостановила действие программы Diversity Immigrant Visa Program (известной как лотерея Грин-кард).

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Катастрофическая программа»: детали решения

Кристи Ноем обратилась в Службу гражданства и иммиграции США с требованием приостановить лотерею.

«Этот отвратительный индивид никогда не должен был быть допущен в нашу страну», — заявила Ноем в соцсети X. Она подчеркнула, что цель запрета — «гарантировать, что больше ни один американец не пострадает от этой программы».

Что известно о нападавшем

Власти идентифицировали стрелка как Клаудио Мануэля Невеса Валенте, 48-летнего гражданина Португалии.

Он был бывшим студентом Браунского университета.

Получил вид на жительство (Green Card) через лотерею в 2017 году.

Валенте подозревают в убийстве профессора Массачусетского технологического института.

Антииммиграционное наступление Трампа

Приостановка лотереи, которая ежегодно предоставляла до 50 000 виз, является очередным шагом в жесткой миграционной политике новой администрации. Трамп последовательно использует резонансные преступления с участием иностранцев как аргумент для закрытия границ.

Другие недавние инициативы Белого дома:

  • Ограничения для развивающихся стран: Введены после инцидента, когда афганца заподозрили в стрельбе по солдатам Нацгвардии.
  • Удар по IT-сектору: Предложение ввести дополнительный сбор в размере $100 000 за оформление рабочих виз H-1B, которыми активно пользуются технологические компании.
  • Лагеря для депортации: Планы по развертыванию «мегацентров» в складских помещениях для содержания мигрантов перед депортацией.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментарии - 1

Потужна Потужність
Потужна Потужність
19 декабря 2025, 12:30
#
Чому в новині намагаються виставити Трампа якимось «злодієм» всесвітнього масштабу)) Якщо реальна проблема полягає в тому — що де факто 99% мігрантів з країн третього світу, в першу чергу Африка та вихідці з Середньої Азії, псують райські містечка типу штатів, ЄС, Канади, Японії і тд)

Ну бо мігранту дуже легко порушувати закони місцеві, вони не хочуть вчити мову країни, не хочуть працювати часто і живуть на дотаціях, вони агресивніші за спокійних мешканців розвинених країн, хтось читав новини про те, як якийсь умовний японець із Токіо, приїхав в Афганістан і вбив там когось? Ні.

А може ви читали новини про те, як якийсь громадянин Німеччини чи Швейцарії приїхав на Ямайку і зарізав там ямайця? Знову ні!

То може проблема в тому, що громадяни бідних країн в 99% випадків не мають потрапляти до розвинених країн? Ну бо не дарма в них в країні чорті шо, а коли вони приїздять туди де все в порядку, то починають там забруднювати все, мігранти ж це не нова проблема, і більшість проблем з мігрантами пов`язані з тим, що вихідці Африки і Середньої Азії часто неадекватно себе поводять в штатах, ЄС, Канаді, Японії, тому і купа новин таких де якийсь *** когось зарізав, або якийсь дагестанець когось побив, бо їм чхати на місцеві закони. Люди знайомі з мігрантами з Середньої Азії, котрі ну не дуже планують асимілюватися, прекрасно знають, що їм дуже легко у випадку непорозумінь вбити тут людину і поїхати на свою батьківщину, і ніхто ніколи його там не знайде, ось в чому реальна проблема.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
