Администрация Дональда Трампа официально приостановила действие программы Diversity Immigrant Visa Program (известной как лотерея Грин-кард). Поводом для этого решения стало то, что подозреваемый в недавней стрельбе в Браунском университете попал в Соединенные Штаты именно через эту программу. Об этом 19 декабря сообщила секретарь внутренней безопасности США Кристи Ноем, передает Bloomberg.
США приостанавливают лотерею Green Card после трагедии в Браунском университете
«Катастрофическая программа»: детали решения
Кристи Ноем обратилась в Службу гражданства и иммиграции США с требованием приостановить лотерею.
«Этот отвратительный индивид никогда не должен был быть допущен в нашу страну», — заявила Ноем в соцсети X. Она подчеркнула, что цель запрета — «гарантировать, что больше ни один американец не пострадает от этой программы».
Что известно о нападавшем
Власти идентифицировали стрелка как Клаудио Мануэля Невеса Валенте, 48-летнего гражданина Португалии.
Он был бывшим студентом Браунского университета.
Получил вид на жительство (Green Card) через лотерею в 2017 году.
Валенте подозревают в убийстве профессора Массачусетского технологического института.
Антииммиграционное наступление Трампа
Приостановка лотереи, которая ежегодно предоставляла до 50 000 виз, является очередным шагом в жесткой миграционной политике новой администрации. Трамп последовательно использует резонансные преступления с участием иностранцев как аргумент для закрытия границ.
Другие недавние инициативы Белого дома:
- Ограничения для развивающихся стран: Введены после инцидента, когда афганца заподозрили в стрельбе по солдатам Нацгвардии.
- Удар по IT-сектору: Предложение ввести дополнительный сбор в размере $100 000 за оформление рабочих виз H-1B, которыми активно пользуются технологические компании.
- Лагеря для депортации: Планы по развертыванию «мегацентров» в складских помещениях для содержания мигрантов перед депортацией.
Комментарии - 1
Ну бо мігранту дуже легко порушувати закони місцеві, вони не хочуть вчити мову країни, не хочуть працювати часто і живуть на дотаціях, вони агресивніші за спокійних мешканців розвинених країн, хтось читав новини про те, як якийсь умовний японець із Токіо, приїхав в Афганістан і вбив там когось? Ні.
А може ви читали новини про те, як якийсь громадянин Німеччини чи Швейцарії приїхав на Ямайку і зарізав там ямайця? Знову ні!
То може проблема в тому, що громадяни бідних країн в 99% випадків не мають потрапляти до розвинених країн? Ну бо не дарма в них в країні чорті шо, а коли вони приїздять туди де все в порядку, то починають там забруднювати все, мігранти ж це не нова проблема, і більшість проблем з мігрантами пов`язані з тим, що вихідці Африки і Середньої Азії часто неадекватно себе поводять в штатах, ЄС, Канаді, Японії, тому і купа новин таких де якийсь *** когось зарізав, або якийсь дагестанець когось побив, бо їм чхати на місцеві закони. Люди знайомі з мігрантами з Середньої Азії, котрі ну не дуже планують асимілюватися, прекрасно знають, що їм дуже легко у випадку непорозумінь вбити тут людину і поїхати на свою батьківщину, і ніхто ніколи його там не знайде, ось в чому реальна проблема.