США приостанавливают лотерею Green Card после трагедии в Браунском университете

Администрация Дональда Трампа официально приостановила действие программы Diversity Immigrant Visa Program (известной как лотерея Грин-кард). Поводом для этого решения стало то, что подозреваемый в недавней стрельбе в Браунском университете попал в Соединенные Штаты именно через эту программу. Об этом 19 декабря сообщила секретарь внутренней безопасности США Кристи Ноем, передает Bloomberg.

«Катастрофическая программа»: детали решения

Кристи Ноем обратилась в Службу гражданства и иммиграции США с требованием приостановить лотерею.

«Этот отвратительный индивид никогда не должен был быть допущен в нашу страну», — заявила Ноем в соцсети X. Она подчеркнула, что цель запрета — «гарантировать, что больше ни один американец не пострадает от этой программы».

Что известно о нападавшем

Власти идентифицировали стрелка как Клаудио Мануэля Невеса Валенте, 48-летнего гражданина Португалии.

Он был бывшим студентом Браунского университета.

Получил вид на жительство (Green Card) через лотерею в 2017 году.

Валенте подозревают в убийстве профессора Массачусетского технологического института.

Антииммиграционное наступление Трампа

Приостановка лотереи, которая ежегодно предоставляла до 50 000 виз, является очередным шагом в жесткой миграционной политике новой администрации. Трамп последовательно использует резонансные преступления с участием иностранцев как аргумент для закрытия границ.

Другие недавние инициативы Белого дома: