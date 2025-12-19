Курсы доллара и евро подешевели в пятницу, 19 декабря, по сравнению с четвергом. В среднем гривна выросла на 5−10 копеек.
Курс валют на пятницу: доллар и евро дешевеют
В банках котировки гривны к доллару составляют 42,05−42,52 грн. Евро покупают по 49,40 грн, а продают по 50,00 грн.
В обменниках доллар торгуется по 42,25−42,33, евро — 49,70−49,86 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 42,20−42,23 грн/$. Торги евро начались на уровне 49,41−49,43 грн/евро.
Официальный курс: доллар — 42,34 грн, евро — 49,59 грн.
Источник: Минфин
