Институт экономических исследований и политических консультаций обнародовал результаты опроса бизнеса о влиянии государственной программы «Национальный кэшбэк». По данным исследования, 21,8% промышленных предприятий Украины оценили эффект от программы как положительный.
Каждый пятый бизнес почувствовал положительный эффект от программы «Нацкешбек»
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Как бизнес оценивает программу
Результаты опроса 485 предприятий, проведенного в конце ноября, разделились следующим образом:
- 41,9% — не почувствовали никакого влияния на свою деятельность.
- 21,8% — заявили о положительном эффекте.
- 21,2% — не участвовали в программе.
- 14,8% — не смогли определиться с оценкой.
- 0,2% — дали отрицательную оценку.
Кто выиграл больше всего
Наибольшими бенефициарами программы стали производители товаров повседневного спроса.
- Пищевая промышленность: Бесспорный лидер — 40,3% предприятий отрасли ощутили рост спроса или другие положительные последствия.
- Полиграфия: 25% положительных отзывов.
- Легкая промышленность (ткани, одежда, обувь): 23,2% положительных оценок.
В то же время тяжелая промышленность (металлургия, машиностроение) и химическая отрасль в основном дали нейтральные оценки (более 70%), что логично, ведь их продукция редко попадает на полки розничных магазинов для конечного потребителя.
«Зимняя поддержка»: малый бизнес не верит в выгоду
Отдельным блоком исследователи спросили об ожиданиях от новой программы «1000 грн для каждого», которая стартовала в декабре. Здесь наблюдается четкий разрыв между крупным и малым бизнесом:
- Крупные и средние предприятия: Около 18−19,5% ожидают положительного эффекта.
- Малый и микробизнес: Только 3,2−3,3% надеются на улучшение.
«Дизайн этой программы, по ожиданиям бизнеса, скорее не ориентирован ни на малые, ни на микропредприятия. Поэтому это не является инструментом поддержки этих сегментов», — прокомментировала исполнительный директор ИЭД Оксана Кузякив.
Комментарии