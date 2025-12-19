Каждый пятый бизнес почувствовал положительный эффект от программы «Нацкешбек»

Институт экономических исследований и политических консультаций обнародовал результаты опроса бизнеса о влиянии государственной программы «Национальный кэшбэк». По данным исследования, 21,8% промышленных предприятий Украины оценили эффект от программы как положительный.

Как бизнес оценивает программу

Результаты опроса 485 предприятий, проведенного в конце ноября, разделились следующим образом:

41,9% — не почувствовали никакого влияния на свою деятельность.

21,8% — заявили о положительном эффекте.

21,2% — не участвовали в программе.

14,8% — не смогли определиться с оценкой.

0,2% — дали отрицательную оценку.

Кто выиграл больше всего

Наибольшими бенефициарами программы стали производители товаров повседневного спроса.

Пищевая промышленность: Бесспорный лидер — 40,3% предприятий отрасли ощутили рост спроса или другие положительные последствия.

Полиграфия: 25% положительных отзывов.

Легкая промышленность (ткани, одежда, обувь): 23,2% положительных оценок.

В то же время тяжелая промышленность (металлургия, машиностроение) и химическая отрасль в основном дали нейтральные оценки (более 70%), что логично, ведь их продукция редко попадает на полки розничных магазинов для конечного потребителя.

«Зимняя поддержка»: малый бизнес не верит в выгоду

Отдельным блоком исследователи спросили об ожиданиях от новой программы «1000 грн для каждого», которая стартовала в декабре. Здесь наблюдается четкий разрыв между крупным и малым бизнесом:

Крупные и средние предприятия: Около 18−19,5% ожидают положительного эффекта.

Малый и микробизнес: Только 3,2−3,3% надеются на улучшение.

«Дизайн этой программы, по ожиданиям бизнеса, скорее не ориентирован ни на малые, ни на микропредприятия. Поэтому это не является инструментом поддержки этих сегментов», — прокомментировала исполнительный директор ИЭД Оксана Кузякив.