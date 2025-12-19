Инфляция в США неожиданно замедлилась до 2,7%, но рынок не верит цифрам

В четверг Бюро трудовой статистики США (BLS) обнародовало долгожданный отчет, согласно которому годовая инфляция в ноябре неожиданно снизилась до 2,7%. Это самый низкий показатель с июля 2025 года, который оказался значительно лучше прогнозов аналитиков (3,1%) и сентябрьского показателя (3%).

Однако вместо эйфории на Уолл-стрит царит скепсис. Эксперты подозревают, что «победа над ценами» может быть иллюзией, вызванной рекордным «шатдауном» (остановкой работы правительства), который парализовал сбор реальных данных.

Что показали цифры: подробный разбор

Официальная статистика рисует картину резкого охлаждения цен. Базовая инфляция (Core CPI), которая не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергию, упала до 2,6% — минимума с марта 2021 года.

Несмотря на общее снижение индекса, отдельные категории товаров и услуг продолжали дорожать:

Энергоносители: +4,2% (мазут +11,3%, природный газ +9,1%, бензин +0,9%).

Подержанные автомобили: +3,6%.

Жилье: +3,0%.

Медицинские услуги: +2,9%.

Продукты питания: +2,6%.

Сдерживали инфляцию минимальный рост цен на одежду (+0,2%) и новые автомобили (+0,6%).

«Черная дыра» в данных: фактор шатдауна

Главная причина недоверия к отчету — 43-дневная остановка работы правительства США, которая сделала невозможным сбор статистики за октябрь. Бюро трудовой статистики (BLS) было вынуждено отменить октябрьский отчет, а данные за ноябрь частично моделировать, а не собирать «в полях».

Экономисты указывают на проблему замены реальных данных расчетными:

Майкл Гансон (JPMorgan): Предполагает, что бюро просто оставило неизменными цены на те товары, данные по которым не смогли собрать. Это создало искусственное занижение инфляции, которое может быть пересмотрено в сторону резкого повышения в следующих отчетах.

Даян Свонк (KPMG US): Отмечает, что статистика противоречит рыночной реальности: то, что должно было бы дешеветь, дорожает, и наоборот.

Джон Хилл (Barclays): Утверждает, что отчет не проходит тест на правдоподобность. Рынок не понимает, как BLS заполняло пробелы в данных.

Реакция рынков

Инвесторы восприняли новость со сдержанным оптимизмом, смешанным с осторожностью:

Акции: Фондовые индексы пошли вверх (S&P 500 прибавил 0,9%, Nasdaq — 2,4%), поскольку алгоритмы отреагировали на низкие цифры инфляции.

Облигации: Рынок долга продемонстрировал волатильность. Доходность 2-летних казначейских облигаций на мгновение упала до двухмесячного минимума (3,43%), но быстро отыграла падение, поскольку трейдеры осознали ненадежность данных.

Фактически, рынок получил «слепую» статистику, которая показывает желаемое охлаждение экономики, но ее достоверность остается под большим вопросом до возобновления полноценного сбора данных.