Инфляция в США неожиданно замедлилась до 2,7%, но рынок не верит цифрам

В четверг Бюро трудовой статистики США (BLS) обнародовало долгожданный отчет, согласно которому годовая инфляция в ноябре неожиданно снизилась до 2,7%. Это самый низкий показатель с июля 2025 года, который оказался значительно лучше прогнозов аналитиков (3,1%) и сентябрьского показателя (3%).
Однако вместо эйфории на Уолл-стрит царит скепсис. Эксперты подозревают, что «победа над ценами» может быть иллюзией, вызванной рекордным «шатдауном» (остановкой работы правительства), который парализовал сбор реальных данных.
Что показали цифры: подробный разбор
Официальная статистика рисует картину резкого охлаждения цен. Базовая инфляция (Core CPI), которая не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергию, упала до 2,6% — минимума с марта 2021 года.
Несмотря на общее снижение индекса, отдельные категории товаров и услуг продолжали дорожать:
- Энергоносители: +4,2% (мазут +11,3%, природный газ +9,1%, бензин +0,9%).
- Подержанные автомобили: +3,6%.
- Жилье: +3,0%.
- Медицинские услуги: +2,9%.
- Продукты питания: +2,6%.
Сдерживали инфляцию минимальный рост цен на одежду (+0,2%) и новые автомобили (+0,6%).
«Черная дыра» в данных: фактор шатдауна
Главная причина недоверия к отчету — 43-дневная остановка работы правительства США, которая сделала невозможным сбор статистики за октябрь. Бюро трудовой статистики (BLS) было вынуждено отменить октябрьский отчет, а данные за ноябрь частично моделировать, а не собирать «в полях».
Экономисты указывают на проблему замены реальных данных расчетными:
- Майкл Гансон (JPMorgan): Предполагает, что бюро просто оставило неизменными цены на те товары, данные по которым не смогли собрать. Это создало искусственное занижение инфляции, которое может быть пересмотрено в сторону резкого повышения в следующих отчетах.
- Даян Свонк (KPMG US): Отмечает, что статистика противоречит рыночной реальности: то, что должно было бы дешеветь, дорожает, и наоборот.
- Джон Хилл (Barclays): Утверждает, что отчет не проходит тест на правдоподобность. Рынок не понимает, как BLS заполняло пробелы в данных.
Реакция рынков
Инвесторы восприняли новость со сдержанным оптимизмом, смешанным с осторожностью:
- Акции: Фондовые индексы пошли вверх (S&P 500 прибавил 0,9%, Nasdaq — 2,4%), поскольку алгоритмы отреагировали на низкие цифры инфляции.
- Облигации: Рынок долга продемонстрировал волатильность. Доходность 2-летних казначейских облигаций на мгновение упала до двухмесячного минимума (3,43%), но быстро отыграла падение, поскольку трейдеры осознали ненадежность данных.
Фактически, рынок получил «слепую» статистику, которая показывает желаемое охлаждение экономики, но ее достоверность остается под большим вопросом до возобновления полноценного сбора данных.
