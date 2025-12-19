Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
19 декабря 2025, 9:22

Инфляция в США неожиданно замедлилась до 2,7%, но рынок не верит цифрам

В четверг Бюро трудовой статистики США (BLS) обнародовало долгожданный отчет, согласно которому годовая инфляция в ноябре неожиданно снизилась до 2,7%. Это самый низкий показатель с июля 2025 года, который оказался значительно лучше прогнозов аналитиков (3,1%) и сентябрьского показателя (3%).

В четверг Бюро трудовой статистики США (BLS) обнародовало долгожданный отчет, согласно которому годовая инфляция в ноябре неожиданно снизилась до 2,7%.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Однако вместо эйфории на Уолл-стрит царит скепсис. Эксперты подозревают, что «победа над ценами» может быть иллюзией, вызванной рекордным «шатдауном» (остановкой работы правительства), который парализовал сбор реальных данных.

Что показали цифры: подробный разбор

Официальная статистика рисует картину резкого охлаждения цен. Базовая инфляция (Core CPI), которая не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергию, упала до 2,6% — минимума с марта 2021 года.

Несмотря на общее снижение индекса, отдельные категории товаров и услуг продолжали дорожать:

  • Энергоносители: +4,2% (мазут +11,3%, природный газ +9,1%, бензин +0,9%).
  • Подержанные автомобили: +3,6%.
  • Жилье: +3,0%.
  • Медицинские услуги: +2,9%.
  • Продукты питания: +2,6%.

Сдерживали инфляцию минимальный рост цен на одежду (+0,2%) и новые автомобили (+0,6%).

«Черная дыра» в данных: фактор шатдауна

Главная причина недоверия к отчету — 43-дневная остановка работы правительства США, которая сделала невозможным сбор статистики за октябрь. Бюро трудовой статистики (BLS) было вынуждено отменить октябрьский отчет, а данные за ноябрь частично моделировать, а не собирать «в полях».

Экономисты указывают на проблему замены реальных данных расчетными:

  • Майкл Гансон (JPMorgan): Предполагает, что бюро просто оставило неизменными цены на те товары, данные по которым не смогли собрать. Это создало искусственное занижение инфляции, которое может быть пересмотрено в сторону резкого повышения в следующих отчетах.
  • Даян Свонк (KPMG US): Отмечает, что статистика противоречит рыночной реальности: то, что должно было бы дешеветь, дорожает, и наоборот.
  • Джон Хилл (Barclays): Утверждает, что отчет не проходит тест на правдоподобность. Рынок не понимает, как BLS заполняло пробелы в данных.

Реакция рынков

Инвесторы восприняли новость со сдержанным оптимизмом, смешанным с осторожностью:

  • Акции: Фондовые индексы пошли вверх (S&P 500 прибавил 0,9%, Nasdaq — 2,4%), поскольку алгоритмы отреагировали на низкие цифры инфляции.
  • Облигации: Рынок долга продемонстрировал волатильность. Доходность 2-летних казначейских облигаций на мгновение упала до двухмесячного минимума (3,43%), но быстро отыграла падение, поскольку трейдеры осознали ненадежность данных.

Фактически, рынок получил «слепую» статистику, которая показывает желаемое охлаждение экономики, но ее достоверность остается под большим вопросом до возобновления полноценного сбора данных.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
