В ноябре автопарк страны пополнили 12,4 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 43% больше, чем в прошлом. Об этом сообщает Укравтопром.
Украинцы активнее покупают бензиновые автомобили: в ноябре парк вырос на 12,4 тыс. машин
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Какие авто выбирали
Из этого количества новых авто — 2,3 тыс. ед. (+27%) и 10,1 тыс. ед. б/у (+48%).
Топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС
- RENAULT Duster — 223 ед;
- HYUNDAI Tucson — 203 ед.;
- MAZDA CX5 — 187 ед.;
- SKODA Kodiaq — 116 ед.;
- SKODA Octavia — 108 ед.
Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто
- VOLKSWAGEN Golf — 691 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 587 ед.;
- AUDI Q5 — 519 ед.;
- NISSAN Rogue — 519 ед;
- AUDI A4 — 336 ед.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Комментарии