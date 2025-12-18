Проверок больше: Налоговая открыла на 35% больше производств по бизнесу

Более 25 000 производств против компаний открыла Государственная налоговая служба за 11 месяцев 2025 года. Это на 1,7% меньше, чем в прошлом, но на 35% больше, чем до начала полномасштабной войны. Об этом говорится в исследовании Опендатабот.

О чем идет речь

Речь идет об исполнительных производствах о взыскании штрафов, налогов и сборов с бизнеса в пользу ГНС. Больше всего таких производств в Киеве, на Днепропетровщине и Киевщине. Каждое 5 производство открыто против бизнеса в сфере оптовой торговли.

Среди компаний, попавших на замечания от ДПС, Деревтехсервис, Кравбуд, редакция городской газеты Кремень и футбольный клуб Кривбасс. А больше всего производств за все время собралось у Миргородского комбината хлебопродуктов № 1.

Больше всего производств открыла Налоговая против бизнеса в сфере оптовой торговли — 5 380 дел. На втором месте — сфера сельского хозяйства и охоты: 2092 производства. Следует сфера строительства: 1 910 дел.