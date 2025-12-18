Multi от Минфин
українська
18 декабря 2025, 15:44

Кабмин утвердил порядок компенсации за переоборудование авто для лиц с инвалидностью

Кабинет Министров утвердил порядок компенсации за переоборудование автомобилей для лиц с инвалидностью в Украине. Ее сумма может составлять не больше 50 000 гривен. Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики, семьи и единства.

Кабинет Министров утвердил порядок компенсации за переоборудование автомобилей для лиц с инвалидностью в Украине.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кто из украинцев сможет получить компенсацию

Украинцам рассказали, что в среду, 17 декабря, правительство утвердило важный акт, разработанный Министерством социальной политики, семьи и единства Украины.

Он определяет механизм предоставления денежной компенсации за переоборудование легковых автомобилей:

  • лицам с инвалидностью;
  • лицам с ограничениями обыденного функционирования.

Выплачивается она в размере фактически израсходованных лицом средств на переоборудование машины, но не более 50 000 гривен.

Сообщается, что право на компенсацию имеют лица, не получавшие компенсацию за переоборудование автомобиля по другим бюджетным программам.

Другой случай — если с момента такой выплаты прошло более 7 лет.

Как подать заявление на компенсацию

В министерстве рассказали, что в целом подать заявление на компенсацию можно в течение трех месяцев с даты регистрации переоборудованного автомобиля.

Такое обращение осуществляется в территориальное отделение Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью (ФСОИ).

Подать соответствующее заявление можно разными способами:

  • в бумажной форме — в территориальные отделения ФСЗОИ;
  • через электронный кабинет человека на Социальном веб-портале электронных услуг Минсоцполитики;
  • средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг — «Дии».

Когда компенсацию могут назначить повторно

В заключение гражданам сообщили, что при некоторых обстоятельствах компенсация за переоборудование авто для лиц с инвалидностью может быть назначена повторно:

  • или в случае потери авто вследствие боевых действий;

  • или при переоборудовании другого авто, приобретенного в собственность (не ранее чем через 7 лет с даты получения предварительной компенсации).

Уточняется, что назначение и выплата компенсации осуществляется за счет бюджетной программы и в порядке очередности подачи заявлений.

«Решение принимается территориальным отделением ФСЗОИ после проверки документов и данных из государственных реестров», — подытожили в Минсоцполитики.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
