Минфину разрешили дополнительно взять в долг 55 миллиардов грн на 2026 год

Правительство предоставило Министерству финансов полномочия по осуществлению государственных заимствований в общий фонд государственного бюджета на сумму до 55 млрд грн при условии выполнения в 2025 году плана заимствований. Соответствующее распоряжение от 17 декабря 2025 № 1428-р обнародовано на Правительственном портале.

Что предполагает документ

Документом предусмотрено предоставление Министерству финансов полномочий по осуществлению государственных заимствований в общий фонд государственного бюджета сверх объема, установленного Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год».

Сверхплановые заимствования могут быть осуществлены путем привлечения кредитов (ссуд) в соответствии с соглашениями с Европейским Союзом, международными финансовыми организациями и путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа. Их общая сумма не должна превышать 55 млрд грн.

Реализация этого решения предусмотрена при выполнении в 2025 году плана государственных заимствований в общий фонд государственного бюджета.

Минфин должен направить полученные за счет сверхплановых государственных заимствований средства на финансирование государственного бюджета в следующем бюджетном периоде с соответствующим уменьшением плановых объемов государственных заимствований на следующий бюджетный период в пределах предельного дефицита бюджета.