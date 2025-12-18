Блэкауты заставляют пекарни сокращать ассортимент: под ударом социальные сорта хлеба

Ограничение энергоснабжения уже привело к вынужденному сокращению ассортимента, прежде социально значимых сортов хлеба массового потребления. Часть ассортимента временно снимают с производства из-за невозможности соблюдения сложных технологических процессов. Об этом «Минфину» сообщил Юрий Дученко, президент Всеукраинской Ассоциации Пекарей.

Входят ли хлебопекарные предприятия в перечень объектов критической инфраструктуры

По словам Дученко, хлебопекарные предприятия, обеспечивающие население хлебом массового потребления и изделиями простой рецептуры, формально отнесены к объектам критической инфраструктуры или перечню систем жизнеобеспечения в большинстве регионов Украины.

В то же время, на практике этот статус не гарантирует бесперебойного электроснабжения. В ряде регионов хлебопекарные предприятия либо не были внесены в соответствующие перечни, либо столкнулись с фактическим игнорированием их статуса из-за жестких лимитов потребления, установленных без учета технологических потребностей производственного цикла.

В каком режиме обеспечивается сетевая подача электроэнергии?

«Электроснабжение осуществляется в условиях регулярных ограничений и жестких лимитов, что не позволяет обеспечить полный производственный цикл. Ведь даже при наличии напряжения, установленные лимиты часто исключают возможность одновременной работы ключевых агрегатов: печей, тестомиксеров, охлаждающего и упаковочного оборудования», — отметил председатель Ассоциации.

Самая сложная ситуация наблюдается в регионах с дефицитом генерирующих мощностей и критической нагрузкой на сети.

Как решается вопрос энергопитания в периоды отключений

«В периоды отключений хлебопекарные предприятия вынуждены применять автономные источники питания (генераторы) и оперативно корректировать графики производственных процессов.

Однако генераторы не способны полноценно заменить сетевое электроснабжение для энергоемкого оборудования. Кроме того, работа в режиме постоянных переключений приводит к технологическим сбоям, порче сырья и потерям готовой продукции", — отметил Дученко.

Как длительные отключения света влияют на работу предприятий (ассортимент, себестоимость)?

По его словам, ограничение энергоснабжения уже привело к вынужденному сокращению ассортимента, прежде социально значимых сортов хлеба массового потребления. Часть ассортимента временно снимают с производства из-за невозможности соблюдения сложных технологических процессов.

В то же время, наблюдается существенный рост себестоимости продукции вследствие затрат на обеспечение работы генераторов, удорожание горючего, а также увеличение объемов производственного брака и сопутствующих затрат.

Могут ли продолжительные отключения света повлиять на обеспеченность розничных сетей хлебом? Какие проблемы возможны?

При сохранении действующих лимитов и продолжении длительных отключений существуют высокие риски перебоев с поставкой хлеба в розничные сети. Наиболее уязвимы также небольшие территориальные общины и сегмент продукции с коротким сроком годности.

Причем речь идет не о локальных инцидентах, а о системной угрозе стабильному обеспечению населения стратегически важным продуктом питания.

Как ситуация с отключениями может повлиять на цены?

Хлебопекарная отрасль длительное время сдерживает рост цен на продукцию. Однако в условиях жестких энергетических ограничений и непрерывного роста затрат дальнейшее удержание отпускных цен становится экономически невозможным.

Без восстановления стабильного электроснабжения или срочного пересмотра установленных лимитов ценовое давление будет неизбежно усиливаться, а отрасль будет вынуждена реагировать увеличением цен.