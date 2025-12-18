Правительство приняло законопроекты для присоединения Украины к SEPA: что это даст бизнесу

Кабинет министров одобрил пакет законопроектов, необходимых для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов .

Что предполагает пакет законопроектов

Законопроекты предусматривают создание Реестра банковских счетов и индивидуальных сейфов физических лиц, который будет администрироваться Минфином. В реестре будут только номер счета (IBAN), имя владельца и название банка — без данных об остатках средств, движении денег или содержании сейфов.

Доступ в реестр будут иметь только определенные госорганы — финмониторинг, антикоррупционные и правоохранительные структуры — и только через защищенные каналы при расследовании тяжких преступлений.

Документы предполагают создание реестра конечных владельцев трастов, более тщательную проверку бенефициаров компаний и более жесткий контроль за собственниками финансовых учреждений.

Планируется расширить круг субъектов финмониторинга и усилить защиту обличителей. Реестры счетов и бенефициаров трастов заработают только после вступления Украины в ЕС, а остальные изменения сразу после принятия и публикации законов.

Сколько сэкономит бизнес

По оценкам Минфина, ежегодная экономия на международных переводах после присоединения к SEPA составит 70−100 млн евро.

Для около 120 000 малых и средних предприятий, регулярно экспортирующих товары и услуги в ЕС, средняя экономия составит около 4000 евро в год для одной компании.

Ожидается, что снижение трансакционных издержек и стимулирование экспорта ИТ-услуг прибавит до 0,3% ВВП по паритету покупательной способности в первый год после запуска SEPA переводов.