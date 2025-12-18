Крупнейший застройщик Казахстана BI Group зашел в Украину

Шестая крупнейшая частная компания Казахстана BI Group купила украинскую строительную компанию Watzenrode. Цель — занять заметное место в восстановлении Украины и строить жилье в Киеве и области. Об этом пишет Forbes.ua.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новый игрок

На строительном рынке Украины появился новый иностранный игрок — BI Group. Это шестая крупнейшая частная компания Казахстана, а среди строительных — первая, по версии Forbes Kazakhstan. В 2024-м ее выручка составила 979,04 млрд тенге — около $2 млрд, по данным издания.

У группы три учредителя. Айдын Рахимбаев занимает 20-е место в рейтинге рантье, 10-е — среди самых богатых бизнесменов и седьмое — среди наиболее влиятельных бизнесменов Казахстана в 2025-м, по данным Forbes Kazakhstan.

Бауиржан Исабаев — 34-й самый богатый бизнесмен в Казахстане в 2025-м, Асхат Омаров — 42-й, говорится в рейтинге. Менеджмент компании также владеет долями в группе.

«Мы с 2018-го интересовались украинским рынком», — говорит акционер и директор BI Group в Украине Аян Зикирин. В 2023 группа сотрудничала с украинским застройщиком DIM Александра и Андрея Насиковских.

Серьезная попытка выхода BI Group в Украину прошла в 2025-м, говорит Зикирин.

«BI Group — игрок с полным циклом: от проектирования и строительства до продаж и эксплуатации недвижимости, что делает его конкурентоспособным на любом новом рынке», — говорит CEO Sigma+ Анна Лаевская.

BI Group планирует работать в Украине как генподрядчик восстановления и застройщик жилья. Также компанию интересует возобновляемая энергетика — ветровая и солнечная.