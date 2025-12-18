Apple работает над созданием своих ИИ-чипов

Apple начала разрабатывать собственные чипы для искусственного интеллекта, сообщает Economic Daily News со ссылкой на источники.

Что известно

По данным издания, компания уже сотрудничает с поставщиком полупроводниковых решений Broadcom. Вместо они работают над созданием первого собственного ИИ-чипа Apple под названием Baltra.

Как пишет издание, Baltra будет использовать 3-нанометровый техпроцесс TSMC N3E.

Ожидается, что разработка чипа будет завершена «примерно через год», а главным производственным партнером Apple станет крупный тайваньский производитель электроники Foxconn.

По словам источников, создание собственного ИИ-чипа необходимо компании для дальнейшего развития сервисов Apple Intelligence — платформы от Apple с различными ИИ-функциями, интегрированными в iPhone, iPad и Mac.