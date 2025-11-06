Apple решила использовать ИИ от Google за $1 млрд в год для новой Siri

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 ноября 2025, 10:29 Читати українською

Apple решила использовать ИИ от Google за $1 млрд в год для новой Siri

Apple близка к завершению сделки, в рамках которой будет ежегодно платить почти $1 млрд за сверхмощную модель искусственного интеллекта Gemini от Google, что поможет модернизировать голосовой помощник Siri, сообщили осведомленные источники Bloomberg.

Apple близка к завершению сделки, в рамках которой будет ежегодно платить почти $1 млрд за сверхмощную модель искусственного интеллекта Gemini от Google, что поможет модернизировать голосовой помощник Siri, сообщили осведомленные источники Bloomberg.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЗачем это AppleРазработчик iPhone планирует внедрить ИИ-модель с 1,2 трлн параметров, что значительно превосходит нынешнюю модель со 150 млрд параметров.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Зачем это Apple

Разработчик iPhone планирует внедрить ИИ-модель с 1,2 трлн параметров, что значительно превосходит нынешнюю модель со 150 млрд параметров.

Такой шаг значительно расширит возможности системы и ее способность обрабатывать сложные данные и понимать контекст. Ранее Apple рассматривала возможность внедрения ChatGPT от OpenAI и Claude от Anthropic, однако после проведения тестов остановилась на Gemini.

В соответствии с готовящимся соглашением Gemini будет выполнять функции сумматора (создание сводок уведомлений, веб-страниц, текстов и т. д.) и планировщика (система, определяющая способ выполнения команд) в Siri. Часть функций будут использоваться на моделях Apple.

Как будет работать модель

Обновленная модель будет работать на собственных облачных вычислительных серверах Apple, что гарантирует защиту пользовательских данных от инфраструктуры Google. Apple уже выделила серверное оборудование для поддержки этой модели, пишет Bloomberg.

Apple надеется использовать эту технологию в качестве временного решения, пока ее собственные модели не станут достаточно мощными. Над адаптацией Siri к сторонней ИИ-модели, известной как Glenwood, работает команда под руководством создателя гарнитуры Vision Pro Майка Рокуэлла и главы отдела разработки программного обеспечения Крейга Федериги. Сам обновленный голосовой помощник, который планируется выпустить для iOS 26.4, имеет кодовое название Linwood.

Читайте также: MacBook дешевле, чем iPhone: Apple готовит новую линейку ноутбуков

Когда планируется запуск

Запуск обновленной Siri запланирован на весну, так что параметры партнерства могут измениться, отмечает агентство. По его данным, это соглашение не получит широкой огласки, Apple будет рассматривать Google просто как стороннего поставщика технологий. Также не предусмотрено внедрение искусственного интеллекта от Google в операционные системы Apple.

Напомним

Акции Apple за последние три месяца выросли на треть и в конце октября достигли исторического максимума на фоне возобновившегося интереса к iPhone.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами