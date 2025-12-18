Украина запускает Defence City: Кабмин одобрил нормативную базу для старта

Кабмин принял разработанный Министерством обороны пакет документов, обеспечивающих запуск с 5 января 2026 года специального правового режима Defence City — инструмента государственной поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом говорится в сообщении правительственного портала.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что дает специальный правовой режим

«Специальный правовой режим поддержки украинской вооруженной индустрии будет открыт для предприятий, имеющих стратегическое значение для обороноспособности Украины и отвечающих определенным стандартам и критериям», — подчеркнул Министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

В частности, утверждена процедура обретения статуса резидента Defence City. Документ определяет порядок ведения реестра резидентов, представление и рассмотрение заявлений на получение статуса, а также методику расчета части оборонного дохода (квалифицированного дохода).

Отдельно урегулированы механизмы контроля соблюдения требований режима. Принят порядок контроля за использованием прибыли, освобожденной от налогообложения, которая должна направляться исключительно на развитие деятельности предприятий.

Также определена процедура ежегодного подтверждения резидентами соответствия установленным требованиям.

С целью снижения рисков безопасности для оборонных производств и цепей поставки утвержден механизм защиты чувствительной информации.

Резидент Defence City сможет подать в Министерство обороны заявление с указанием публичных реестров и сведений, доступ к которым должен быть ограничен.

Отдельным решением правительство утвердило порядок релокации и реализации мер по повышению защищенности производственных мощностей резидентов Defence City.

Документ определяет механизмы взаимодействия между центральными и местными органами власти, вопросы финансирования, мониторинга и отчетности. Областные военные администрации должны в месячный срок определить ответственных за координацию этих процессов на местах, а общую координацию обеспечивает Министерство обороны Украины.

Финансирование

Для реализации указанных мероприятий предусмотрена финансовая основа на местном уровне. Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» определено, что 50% налога на доходы физических лиц, уплаченного резидентами Defence City, засчитывается в специальный фонд бюджета соответствующего территориального общества. Эти средства могут быть направлены на развитие инфраструктуры, поддержку релокации или меры по повышению защищенности производственных мощностей.

Предполагается, что внедрение режима будет способствовать развитию предприятий отрасли, увеличению объемов производства и созданию прогнозируемых условий для привлечения капитала в оборонные проекты.