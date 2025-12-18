НКЦБФР рассказала о личных инвестиционных счетах и зачем они нужны

Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов презентовал проект закона о введении в Украине личных инвестиционных счетов.

Что такое личные инвестиционные счета

ОИР — это проверенная международная практика, которая теперь появляется и в Украине.

По словам главы НКЦБФР, предлагаемое введение личных инвестиционных счетов должно стать первым шагом к построению в Украине полноценного негосударственного накопительного пенсионного обеспечения.

«Идея создания личных инвестиционных счетов предполагает введение в Украине инструмента самостоятельных инвестиций для граждан, который позволил бы быстро и легко вкладывать деньги в отечественные ценные бумаги», — пояснил Руслан Магомедов.

Как работает

Механизм прост и понятен: открываете счет, инвестируете через него, держите 5 лет, получаете доход и после этого свободно распоряжаетесь своими деньгами.

В законопроекте заложен главный принцип: деньги должны работать на украинцев и экономику нашего государства.

В случае, если инвестор закрывает счет до истечения пятилетнего срока, доход от такой инвестиции облагается налогом по стандартным правилам налогообложения.

Предполагается, что инвестиционные счета можно будет пополнять без ограничений по количеству раз в течение пятилетнего срока, но на сумму не более 300 минимальных зарплат в год.

При нынешнем размере минимальной зарплаты это означает, что через год можно будет положить на такой счет до 2,4 млн грн. Количество сделок купли-продажи ценных бумаг с такого счета не будет ограничиваться.

Каждый гражданин сможет иметь только один личный инвестиционный счет, который будет регистрироваться в налоговой службе и в дальнейшем будет использоваться для исчисления налоговой льготы.