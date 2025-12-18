НКЦБФР рассказала о личных инвестиционных счетах и зачем они нужны

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 декабря 2025, 8:28 Читати українською

НКЦБФР рассказала о личных инвестиционных счетах и зачем они нужны

Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов презентовал проект закона о введении в Украине личных инвестиционных счетов.

Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов презентовал проект закона о введении в Украине личных инвестиционных счетов.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто такое личные инвестиционные счетаОИР — это проверенная международная практика, которая теперь появляется и в Украине.
Фото: Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что такое личные инвестиционные счета

ОИР — это проверенная международная практика, которая теперь появляется и в Украине.

По словам главы НКЦБФР, предлагаемое введение личных инвестиционных счетов должно стать первым шагом к построению в Украине полноценного негосударственного накопительного пенсионного обеспечения.

«Идея создания личных инвестиционных счетов предполагает введение в Украине инструмента самостоятельных инвестиций для граждан, который позволил бы быстро и легко вкладывать деньги в отечественные ценные бумаги», — пояснил Руслан Магомедов.

Как работает

Механизм прост и понятен: открываете счет, инвестируете через него, держите 5 лет, получаете доход и после этого свободно распоряжаетесь своими деньгами.

В законопроекте заложен главный принцип: деньги должны работать на украинцев и экономику нашего государства.

В случае, если инвестор закрывает счет до истечения пятилетнего срока, доход от такой инвестиции облагается налогом по стандартным правилам налогообложения.

Предполагается, что инвестиционные счета можно будет пополнять без ограничений по количеству раз в течение пятилетнего срока, но на сумму не более 300 минимальных зарплат в год.

При нынешнем размере минимальной зарплаты это означает, что через год можно будет положить на такой счет до 2,4 млн грн. Количество сделок купли-продажи ценных бумаг с такого счета не будет ограничиваться.

Каждый гражданин сможет иметь только один личный инвестиционный счет, который будет регистрироваться в налоговой службе и в дальнейшем будет использоваться для исчисления налоговой льготы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Потужна Потужність
Потужна Потужність
18 декабря 2025, 9:01
#
«інструменту самостійних інвестицій для громадян, який дозволив би швидко та легко вкладати гроші у вітчизняні цінні папери» — а що, зараз хіба не можна через застосунки банків купувати овдп?) а українські акції тільки крейзі зараз буде купувати, з пустого в порожнє переливають воду, виділяючи кошти під «необхідні» проєкти…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами