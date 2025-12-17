Маршалловы Острова стали первой страной в мире, где каждому будут платить по $200

Маршалловы Острова стали первой страной в мире, которая ввела общенациональную схему безусловного базового дохода (UBI). Программа призвана поддержать население на фоне роста стоимости жизни в тихоокеанском регионе. Об этом пишет The Guardian.

200 долларов каждому: условия программы

Согласно новой инициативе, каждый гражданин-резидент страны будет получать квартальные выплаты в размере около $200 (суммарно $800 в год). Первые транши были перечислены в конце ноября.

Уникальность схемы заключается в выборе способа получения средств:

Банковский перевод.

Бумажный чек.

Криптовалюта (стейблкоин, привязанный к доллару США) на государственный цифровой кошелек.

По словам министра финансов Дэвида Пола, эта сумма не заставит людей бросить работу, но станет важным «повышением морального духа» и социальной подушкой безопасности для 42-тысячного населения архипелага.

Технологический прорыв и реалии

Эксперты называют эту инициативу первым в мире развертыванием UBI с использованием блокчейна на национальном уровне. Выбор в пользу криптотехнологий продиктован географией: Маршалловы Острова состоят из сотен удаленных островов, куда трудно доставлять наличные деньги.

Однако цифровая революция пока сталкивается с реальностью. По данным местной администрации, только около 12 человек на данный момент выбрали опцию получения денег на криптокошелек. Большинство (60%) предпочли банковские переводы, остальные — чеки. Основное препятствие — слабое интернет-покрытие и отсутствие смартфонов на отдаленных атоллах.

Откуда деньги?

Финансирование программы осуществляется из специального трастового фонда, созданного в рамках соглашения с США. Этот фонд, активы которого превышают $1,3 млрд, частично является компенсацией за ядерные испытания, которые Америка проводила в регионе десятилетиями. До 2027 года США обязались внести в фонд еще $500 млн.