Дебют на 700%: китайский конкурент Nvidia взорвал шанхайскую биржу

Акции китайского разработчика чипов MetaX Integrated Circuits феноменально выросли во время дебюта на Шанхайской фондовой бирже в среду. Котировки компании взлетели почти на 700%, что свидетельствует о безумном спросе инвесторов на местные технологии в условиях торговой войны с США, пишет CNBC.

Рекордный старт

Компания, которая привлекла во время IPO почти $600 миллионов, продемонстрировала одну из самых ярких биржевых историй года:

Цена размещения: Акции стартовали с отметки 104,66 юаня.

Цена закрытия: Торги завершились на уровне 829 юаней.

Результат: Рост составил 692% за один день.

MetaX специализируется на разработке графических процессоров (GPU) для задач искусственного интеллекта — именно той нише, где сейчас доминирует американская Nvidia.

Фактор санкций и «национальный интерес»

Такой ажиотаж объясняется стратегическим курсом Пекина на технологическую независимость. После того как Вашингтон запретил экспорт передовых чипов Nvidia в Китай, местный рынок образовал вакуум, который пытаются заполнить отечественные игроки.