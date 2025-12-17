Акции китайского разработчика чипов MetaX Integrated Circuits феноменально выросли во время дебюта на Шанхайской фондовой бирже в среду. Котировки компании взлетели почти на 700%, что свидетельствует о безумном спросе инвесторов на местные технологии в условиях торговой войны с США, пишет CNBC.
Дебют на 700%: китайский конкурент Nvidia взорвал шанхайскую биржу
Рекордный старт
Компания, которая привлекла во время IPO почти $600 миллионов, продемонстрировала одну из самых ярких биржевых историй года:
- Цена размещения: Акции стартовали с отметки 104,66 юаня.
- Цена закрытия: Торги завершились на уровне 829 юаней.
- Результат: Рост составил 692% за один день.
MetaX специализируется на разработке графических процессоров (GPU) для задач искусственного интеллекта — именно той нише, где сейчас доминирует американская Nvidia.
Фактор санкций и «национальный интерес»
Такой ажиотаж объясняется стратегическим курсом Пекина на технологическую независимость. После того как Вашингтон запретил экспорт передовых чипов Nvidia в Китай, местный рынок образовал вакуум, который пытаются заполнить отечественные игроки.
- Тренд: Это уже второй громкий успех в секторе за месяц. Ранее акции другого производителя GPU, Moore Threads (которого часто называют «китайской Nvidia»), взлетели более чем на 400% после листинга на $1,1 млрд.
- Конкуренция: Помимо MetaX и Moore Threads, в борьбу за миллиардный рынок вступили такие стартапы, как Enflame Technology и Biren Technology.
