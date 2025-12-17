В ноябре украинцы приобрели 5,5 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом пишет «Укравтопром».
Стремительный рост: продажа подержанных авто из США подскочила в 2,2 раза
Какие авто импортируют
Наибольшая доля из этого количества (53%) — электромобили.
- Бензиновые автомобили охватили 34%.
- Гибридному авто принадлежит — 8%.
- Дизельным — 3%.
- Автомобили с ГБО — 2%.
Средний возраст американцев с пробегом, пополнившим украинский автопарк в ноябре — 5 лет.
Топ-5 подержанных автомобилей, изготовленных в США попали:
- TESLA Model Y — 907 ед.;
- TESLA Model 3 — 837 ед.;
- FORD Escape — 355 ед.;
- TESLA Model S — 258 ед.;
- NISSAN Rogue — 258 ед.
Источник: Минфин
