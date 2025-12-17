Люксембург выделил Украине очередные 10 млн евро на энергетическую устойчивость

Королевство Люксембург направило очередной взнос в размере 10 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Это уже третий финансовый вклад страны в поддержку обновления украинской энергетической инфраструктуры.

Сколько перечислил Люксембург

В 2024 году Люксембург перечислил 2 миллиона евро, а в июне 2025 года — еще 10 миллионов евро.

Привлеченные средства были направлены на восстановление энергообъектов в Харьковской области, пострадавших в результате российских атак.

Министерство энергетики Украины совместно с Секретариатом Энергетического Сообщества работает над привлечением дополнительных ресурсов для финансирования согласованных в 2025 году потребностей энергетических компаний, которые остаются непокрытыми. Доноры проинформировали о планах перечислить в Фонд еще 350 миллионов евро.