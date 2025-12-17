Верховная Рада приняла законопроект № 3195, обязывающий членов Кабмина отчитываться о своей работе при увольнении. Письменный отчет становится обязательным условием подачи заявления об отставке.
Рада обязала министров отчитываться перед отставкой
О чем речь в законопроекте
Теперь члены правительства обязаны отчитываться о своей работе при увольнении — на заседании комитета и на пленарном заседании. Письменный отчет становится обязательным условием подачи заявления об отставке.
Закон, отметили в парламенте, увеличивает прозрачность работы правительства и увеличивает контроль парламента.
