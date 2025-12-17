ИИ повышает производительность, но не провоцирует массовых увольнений: опрос EY разрушает мифы

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в бизнес-процессы действительно повышает эффективность компаний, однако это редко приводит к сокращению штата. Согласно новому опросу EY US AI Pulse Survey, только 17% американских топ-менеджеров, чьи компании получили прирост производительности благодаря ИИ, решили сократить сотрудников. Об этом сообщает Yahoo Finance.

Куда уходят «лишние» деньги?

Вместо того чтобы увольнять людей и экономить на зарплатах, большинство компаний выбирают путь реинвестирования полученных выгод.

47% опрошенных руководителей направляют прибыль от повышения производительности обратно в развитие бизнеса.

42% тратят эти средства на разработку новых возможностей ИИ.

41% инвестируют в усиление кибербезопасности.

«Существует нарратив… о компаниях, которые стремятся сократить расходы или уволить людей. Но данные, полученные от 500 руководителей, этого не подтверждают. Это происходит менее чем в одном из пяти случаев», — отметил Дэн Диасио, руководитель глобального консалтинга по вопросам ИИ в EY.

Финансовый эффект и дефицит кадров

Опрос показал впечатляющие результаты внедрения технологий:

96% респондентов зафиксировали рост производительности.

56% заявили о «значительном измеримом улучшении финансовых показателей».

В то же время технологический бум создал новую проблему — дефицит квалифицированных кадров. 34% компаний сейчас активно нанимают специалистов с опытом работы в сфере ИИ.

Реальные кейсы

Несмотря на общую положительную статистику, крупные игроки рынка все же проводят громкие сокращения, ссылаясь на автоматизацию:

Salesforce сократила 4000 рабочих мест в службе поддержки, заменив их ИИ-агентами.

Lufthansa объявила о сокращении 4000 административных должностей.

Duolingo отказалась от услуг подрядчиков в пользу алгоритмов.

Однако слепая вера в ИИ может быть рискованной. Яркий пример — финтех-компания Klarna, которая уволила сотрудников, но впоследствии была вынуждена нанять часть из них обратно из-за жалоб клиентов на качество работы ИИ-сервиса.